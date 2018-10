Sechs Tage Via Sacra: Ein Weg, der mitnimmt

1. Tag. Es ist nur ein Weg: Wenn er entlang der Bundesstraße führt oder ein paar Meter davon entfernt, ist er nicht einmal schön. Aber wie das Leben erst durch Kontraste an Wert gewinnt, so auch dieser Weg. Er überrascht nach einer Biegung, nach einem steilen Anstieg mit einer wunderbaren Aussicht, einem von Sonne durchzogenen Wald oder einer kleinen, verträumten Lichtung. Der Pilgerweg – ich habe ihn mir anders vorgestellt, kontinuierlicher. Aber er hat uns heute, am ersten Tag mit sich genommen – von Hinterbrühl bis nach Heiligenkreuz, dem Zisterzienserstift im Wienerwald. Auch wenn sich das vorerst wie ein Schulausflug anfühlt, ist schon zu ahnen: Er wird uns die kommenden Tage nicht mit sich tragen, er wird uns abarbeiten lassen.

("Die Presse", Print-Ausgabe, 21.10.2018)