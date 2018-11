Der Mann und seine Krise: Recherchen im Männerland

Die Debatte ist nicht neu. Sie kehrt alle paar Jahre wieder, aber so laut und vehement geführt wie derzeit wurde sie schon lang nicht mehr: Der moderne Mann ist in der Krise, verunsichert und verwirrt. Wobei man an dieser Stelle von Pauschalurteilen Abstand nehmen sollte: Nicht alle, aber manche Männer fühlen sich so. Sie tun sich schwer, sich in der unübersichtlich gewordenen Welt zwischen Feministinnen und Frauenvolksbegehren auf der einen Seite und einem Retro-Machismus-Präsidenten wie Donald Trump auf der anderen Seite, einzuordnen.

("Die Presse", Print-Ausgabe, 04.11.2018)