unten: "Musst du immer so arm sein?"

Die Armutsgrenze in Österreich liegt bei 1060 Euro im Monat, inklusive sämtlicher Sozialleistungen. Wer weniger Geld als das zur Verfügung hat, gilt als armutsgefährdet. Das sind in Österreich 14,4 Prozent der Bevölkerung in Österreich - rund 1,25 Millionen Menschen. Sie sind mitunter auch Teil eines traurigen Kreislaufs, bedenkt man, dass Bildungserfolge stark von der sozialen Herkunft abhängen.

Das bestätigte vor Kurzem auch der Bildungsforscher Klaus Klemm in einer Studie. Die deutsche Wochenzeitung "Freitag" nahm dies zum Anlass, um die schattige Seite der Klassengesellschaft zu beleuchten: das Leben in Armut. Ein Status, der häufig von Vorurteilen begleitet wird. Stichwort: Sozialschmarotzer. Diagnose: selbst schuld. "Freitag" hat seine Leser gebeten Erfahrungen mit sozialer Abwertung unter dem Hashtag "#unten" zu teilen. Ein Auszug daraus:

ich, tochter einer alleinerzieherin, bin in eine sehr elitäre schule gegangen und war in einem Freundeskreis aus fast durchgehend absurd wohlhabenden rich kids, mit deren Lebensstil ich nicht mithalten konnte. einmal fragte mich einer: "warum musst du immer so arm sein?" #unten — Sara Hassan (@sarahas_san) 8. November 2018

Ich bin als Kind alleinerziehender erwerbsloser Mutter aufgewachsen. Wir standen permanent unter Beobachtung. Wenn wir Mal ausnahmsweise in ner Pizzeria was essen waren, kamen sofort Sprüche "Das ihr euch das leisten könnt. Und das auf Sozialhilfe." #unten #classmatters — Queering Care (@Francis__Seeck) 8. November 2018

Die dickste Narbe bleibt bei der Beerdigung meines Vaters.



In einer Stadt, 30 Fahrminuten von seinem Heimatort entfernt, kein Stein, keine Platte, kein Name, nur unter grüner Wiese, in der billigsten Urne, die es gab. Zu arm für einen Ort der Trauer. #unten — Herzgerüchte 🍷🐍 (@MaditaMedusa) 8. November 2018

Herzklopfen am Geldautomaten und an der Kasse bei Kartenzahlung. Immer. #unten — mareicares (@Mareicares) 8. November 2018

Als ich klein war lebte meine Mutter mit mir im Frauenhaus und einmal hatte sie mir einen Adventskalender gebastelt aus Walnussschalen die sie silbern anmalte in jeder war was kleines für mich drin aber dann kam sie abends zurück in ihr Zimmer und jemand hatte alle geklaut #unten — Lars Weisbrod (@larsweisbrod) 8. November 2018

Zu jedem #unten gehört übrigens auch ein #oben - die systematische Bevorzugung von denen, die als 'gesellschaftlich wertvoll' wahrgenommen werden durch Behörden, Polizei, Institutionen — lesenimdunkeln (@lesenimdunkeln) 8. November 2018

(Red.)