InheritYourFuture: Wohin entwickeln wir uns?

Wie lang lässt sich die Umwelt den Überkonsum dieser viel zu ressourcenhungrigen Gesellschaft noch gefallen? Wie wird sich unser Leben in 20 Jahren gestalten? Nach einer dreijährigen Untersuchung gesellschaftlicher Trends dreht sich am 21. November im MQ beim #InheritYourFuture Forum alles um das Leben von morgen. Teilnehmer können im Rahmen der Konferenz über vier Szenarien für ein besseres Europa 2040 abstimmen.

Das interaktive Event umfasst Keynotes, Pitches, Breakout Sessions zu den Themen Gesundheitswesen, nachhaltige Ernährungsweise, aktive Transportmittel, urbane Grünflächen und energieeffizientes Wohnen. Das Forum selbst ist eine Vorveranstaltung für die österreichische EU Präsidentschaftskonferenz "People’s food - people’s health: Towards healthy and sustainable European Food Systems" am 22. und 23. November.