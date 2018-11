Bar-Refugium im Weihnachtstrubel

Wien. Andere würden sich teure Handtaschen oder Urlaube leisten – sie eben eine Bar: Annabel's heißt das dreiwöchige Pop-up, in das Annabel Loebell, im wirklichen Leben Geschäftsführerin der PR-Agentur Loebell Nordberg, in der Vorweihnachtszeit am Wiener Michaelerplatz lädt.

Eigentlich habe sie immer schon Barkeeper sein wollen, „und zwar berühmter Barkeeper“, sagt sie scherzhaft. Weil man in einer Bar gute Gespräche führen, aber auch Sozialstudien betreiben könne. „Man kann viel daran erkennen, wie jemand einen Kellner behandelt.“ Im März war sie dann Gast im Velvet Room, einem damaligen Pop-up in Wien Margareten. Als sich die dortige Chefin den Knöchel brach, bot Loebell ihre Hilfe an. Motto: „Ich kann das zwar nicht, aber ich lerne schnell.“ In Folge schob sie in den Osterferien jeden Tag nach der Arbeit inkognito Dienst im Velvet Room. Eine Auszeit im Sommer in den Bergen, allein mit sich auf 2400 Metern, bescherte ihr einen zusätzlichen Kreativitätsschub, ein Essen mit dem Chef des Klimt-Cafés im einstigen Griensteidl durch Zufall den nötigen Raum.

So hängt im früheren Karl-Kraus-Saal des Griensteidl am Beginn der Schauflergasse nun eine Discokugel, als Bar dient ein Vintage-Apothekerregal, mit antiken Madonnen „vorweihnachtlich mit Augenzwinkern in Szene gesetzt“. Dunkel und elegant, aber auch gemütlich soll die Bar ein Refugium inmitten des Trubels sein. Loebell selbst ist bereits ein wenig erschöpft. „Ich hab gedacht, ich stell ein paar Gin-Flaschen und Möbel hin.“ Tatsächlich sei auch eine temporäre Eröffnung „schwieriger als erwartet“. Immerhin ist die Neobarchefin so auch ganz ohne Alkohol „in einem Rauschzustand“.

Eröffnung ist am Samstag um 17 Uhr. Als Chef de Bar fungiert übrigens Liquid-Market-Erfinder Bert Jachmann, mit ihm hinter dem Tresen stehen Ferenc Haraszti (bislang Bitter Mendez), Oliver Cerny (Schöntrinken.at), Martina Habison (Zweisam) und Stefan Sprenger; das Kreativkonzept des Interieurs lieferte Maryam Yeganehfar. Bis 21. Dezember, Montag–Samstag von 17 bis zwei Uhr. (tes)

