"7 Days Out": Eine Arbeitswoche mit Karl Lagerfeld

Am 21. Dezember startet der Streaming-Dienst Netflix eine neue Dokumentarfilmserie mit dem Titel "7 Days Out". Regisseurs Andrew Rossi ("The First Monday in May") gibt darin intime Einblicke in kulturhistorische Ereignisse aus den Bereichen Sport, Mode, Raumfahrt und Haute Cuisine.

Jede abgeschlossene Episode umfasst sieben volle Tage im Leben eines angesehenen Visionärs. Im Rahmen dessen erhielt Andrew Rossi im vergangenen Jänner auch Zugang zu Chanels Art Director Karl Lagerfeld. Rossi begleitete ihn und sein Team bei den letzten Vorbereitungen der Haute Couture-Schau für Frühjahr und Sommer 2018.

(Red)