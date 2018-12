Ein Selfie mit Königen und Kardinal

Wien. Er ist traditionell der Startschuss für die Sternsinger in ganz Österreich: der Besuch von Caspar, Melchior und Balthasar bei ihrem Kardinal. Im Erzbischöflichen Palais am Stephansplatz in Wien empfing Kardinal Christoph Schönborn gestern, Donnerstag, die Sternsinger der Pfarre Starchant – und machte mit ihnen gar ein Selfie.

Er dankte den Kindern stellvertretend für die insgesamt rund 85.000 Sternsinger der katholischen Jungschar, die dieser Tage im ganzen Land unterwegs sind. „Unsere Sternsinger bringen den Frieden und den Segen der Weihnacht zu den Menschen“, sagte Schönborn. „Sie tun es für Menschen in der ganzen Welt.“

Die Spenden, die die Sternsinger sammeln, gehen an rund 500 Hilfsprojekte in 20 Ländern in der ganzen Welt, etwa an Projekte auf den Philippinen, wo Landwirte unterstützt und Kinder vor Ausbeutung geschützt und beim Schulbesuch gefördert werden. Alle Sternsingergruppen der katholischen Jungschar tragen einen Ausweis bei sich. Nach Schönborn statten sie heute, Freitag, Bundeskanzler Sebastian Kurz (ÖVP) einen Besuch ab, im Jänner folgen dann die übrigen Minister der Bundesregierung. (red.)

("Die Presse", Print-Ausgabe, 28.12.2018)