Der Walzer ins neue Jahr

Sich im Takt des Donauwalzers ins neue Jahr zu drehen – das ist in ganz Österreich Tradition. Das beste Parkett dafür gibt es wohl in der Wiener Hofburg, wo sich nach dem Mitternachtscountdown die Klänge der Pummerin mit jenen des Walzers mischen. Das ist dann wohl auch der Startschuss für die heiße Phase der heurigen Ballsaison – ein Überblick.





Der Auftakt

Erst Kaiserball, dann Le Grand Bal, heißt er unter Direktorin Alexandra Kaszay nunmehr Hofburg Silvesterball. 2500 Gäste aus mehr als 45 Nationen werden heute Abend den Reigen der großen Hofburgbälle eröffnen. Christof Cremer und Herbert Fischerauer stellen als künstlerische Leiter den zentralen Begriff aus „La traviata“, la gioia, die Freude, ins Zentrum. „Time for Happiness“ lautet das Motto. Alternativ lässt sich auch auf der Silvestergala im Rathaus tanzen.





Die Qual der Wahl

An sich ist die kommende Ballsaison durchaus entspannt: Bis zum Faschingsdienstag am 5. März ist Platz. Manchmal hat man trotzdem die Qual der Wahl. Das erste Mal terminlich etwas eng wird es schon am 12. Jänner, wenn man sich zwischen dem WU-Ball und zwei verschiedenen Varianten von „zünftig“ entscheiden muss: Der Tirolerball im Wiener Rathaus wird diesmal von der Marktgemeinde Telfs ausgerichtet, mit dabei ist u. a. die Blaskapelle Gehörsturz, Gregor Bloéb moderiert. Der niederösterreichische Bauernbundball wiederum verwandelt das Austria Center „in die größte Scheune Österreichs“. Außerdem rühmt man sich der möglicherweise günstigsten Karten: Selbige kosten im Vorverkauf 35 Euro (20 für Studenten), Tischplätze sogar nur zehn Euro, dafür gibt es keinen Sitzplan, die Zuteilung erfolgt in chronologischer Reihenfolge, solange der Vorrat reicht.

Am 26. Jänner wiederum könnte man in den Musikverein zum 131. Techniker-Cercle gehen, in die Hofburg zum Ärzteball, zum Ländleball ins Palais Ferstel, man könnte aber auch bunt beim Regenbogenball im Parkhotel Schönbrunn feiern oder aber im Rathaus das kleine Fünf-Jahr-Jubiläum des als Gegenveranstaltung zum Akademikerball gegründeten Ball der Wissenschaften. Er bietet diesmal sogar ein erweitertes Platzangebot.





Die Jubiläumsbälle

Apropos Jubiläen: Eine Neuauflage gibt es für den 2018 erstmals durchgeführten Weltraumball (16. Februar). Zum zehnten Mal geht in der Ottakringer Brauerei der Technoball über die Bühne. Motto: „Be yourself, cause you are awesome“ (23. Februar). Seit einem Vierteljahrhundert gibt es den Flüchtlingsball des Integrationshauses (2. März). Zum Jubiläum treten im Rathaus langjährige Weggefährten auf, etwa Russkaja, Harri Stojka & Moša Šišić und natürlich Kurt Ostbahn. Der 70. Bonbonball wird erstmals im Doppelpack moderiert – Alfons Haider und Kati Bellowitsch führen durch die Nacht im Konzerthaus. Zum 120-Jahr-Jubiläum bittet schließlich die Rudolfina-Redoute, die sich zu diesem Anlass „beehrt“, zuvor zum festlichen Diner in die Maria-Theresien-Appartements der Hofburg zu laden (4. März, 149 Euro exkl. Ballkarte).





Der Höhepunkt

Der letzte Donnerstag im Fasching (28. Februar) gehört wie immer dem Opernball. Und auch wieder seiner Alternative, dem Rosenball, dank einer genesenen Miss Candy.

DIE TERMINE 31. Dezember: Hofburg Silvesterball 11. Jänner: Steirerball, Hofburg 12. Jänner: WU-Ball, Tirolerball, Niederösterreichischer Bauernbundball 17. Jänner: Zuckerbäckerball 18. Jänner: Blumenball, Ball der Offiziere 19. Jänner: Ball der Pharmacie 24. Jänner: Philharmonikerball 26. Jänner: Ball der Industrie und Technik, Wiener Ball der Wissenschaften, Ärzteball, Regenbogenball, Ländleball 28. Jänner: Jägerball 31. Jänner: TU-Ball 1. Februar: Boku-Ball, Viennese Opera Ball, New York 9. Februar: IAEA-Ball 16. Februar: Ball der Wiener Wirtschaft, Johann-Strauss-Ball, Weltraumball 22. Februar: Kaffeesiederball, Polizeiball 23. Februar: Technoball, Chinesischer Neujahrsball, Veganball 28. Februar: Opernball, Rosenball 1. März: Bonbonball, Immobilienball 2. März: Juristenball 4. März: Rudolfina-Redoute 5. März: Elmayer-Kränzchen 16. März: Ball des Sports 29. März: Ball der Wiener Sängerknaben

("Die Presse", Print-Ausgabe, 31.12.2018)