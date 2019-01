Rosenball „im Auftrag Ihrer Majestät“

Wien. Es ist offiziell: Am 28. Februar findet – nach zweijähriger Pause – wieder der Rosenball statt. „Im Auftrag Ihrer Majestät“, wie das Motto in diesem Jahr lautet, lädt Organisator Holger Thor alias Miss Candy in das Wiener Palais Auersperg. Er musste den Ball, der traditionell am Abend des Opernballs stattfindet („obwohl der Begriff ,Gegenveranstaltung‘ eine reine Erfindung der Medien ist“) und der für eine „Welt des Miteinanders und der Vielfalt“ steht, wegen einer schweren Krankheit zwei Mal ausfallen lassen. Jetzt ist er wieder vollständig genesen und hat auch die nötigen Sponsoren aufgetrieben, um seinem „Baby“ zum Comeback zu verhelfen.

„James Bond ist eine Stilikone, stets handlungsbereit, respektvoll, und er trägt immer eine Geheimwaffe bei sich“, erklärt er das heurige Motto. „Manchmal ist der Spion aber auch zynisch, gar rücksichtslos. James Bond kämpft jedoch niemals für sich selbst. Er ist ein Agent im Geheimdienst Ihrer Majestät und setzt sich stets für sein Vaterland und die freie Welt ein.“

2019 folge daher auch Miss Candy dem Ruf Ihrer Majestät. Thor: „Ausgestattet mir der Lizenz zur Homöostase setzt sie sich für Freiheit und Lebensfreude ein. Miss Candy schickt Liebesgrüße nach Moskau, zeigt Widersachern galant ihren Goldfinger, spendet ein Quantum Trost und feiert mit ihren Gästen durch die Nacht – denn der Morgen stirbt nie.“

Die Rückkehr des Rosenballs bedeutet auch ein Aufatmen für den Verein Haarfee (www.vereinhaarfee.at), der kranken und traumatisierten Kindern maßgeschneiderte Echthaarperücken finanziert – und das, noch bevor sie ihre eigenen Haare (beispielsweise wegen einer Chemotherapie) verlieren. Denn wie schon in den vergangenen Jahren geht auch diesmal ein großer Teil der Einnahmen an diesen Verein. (kb)

www.Tickets für den Rosenball: www.rosenball.eu

("Die Presse", Print-Ausgabe, 04.01.2019)