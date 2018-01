SPORT-CLUB: Scheitern im Schnee

Ich glaube, ich werde diese Saison eher auf Schneeschuhen verbringen und warte auf Vorschläge im ,Sport-Club‘.“ So schrieb uns neulich ein treuer Besucher des „Sport-Clubs“, der sich nach einer Knieoperation mit Skifahren noch eher zurückhält. Sein Schreiben ist ein willkommener Ansporn und fördert unseren Ehrgeiz, nach Möglichkeit immer neue Tipps zu geben, statt uns zu wiederholen. Das erfordert Experimentierfreude und die Bereitschaft, möglicherweise zu scheitern.

Wenigstens kann man mit den Schneeschuhen nicht falsch ausgerüstet sein: Gehen kann man damit immer, egal, welche Tour man ausprobiert. Liegt genug Schnee, schnallt man sie an, wenn nicht, trägt man sie in der Hand oder am Rucksack. Blieben am Wochenende an Kriterien die Erreichbarkeit (von Wien aus), die Attraktivität und das zu erwartende Wetter. So fiel meine Wahl auf den Turntaler Kogel, zwischen Hoher Veitsch und Hochschwabmassiv gelegen und ein beliebtes Ziel von Schneeschuhwanderern und Skitourengehern.

Also an (Neu-)Schnee hat es nicht gemangelt. Im Gegenteil: Auf der Zufahrt zum Ausgangspunkt in Greith (gleich nach der östlichen Ortseinfahrt von Turnau vor dem Brückengeländer nach rechts/Norden) waren Schneeketten nötig. Das Anlegen ist für mich wie Palatschinkenmachen: watscheneinfach, aber seit dem letzten Mal hab ich regelmäßig das Rezept vergessen.

Der Einstieg in die Tour ist nicht zu verfehlen: Die Forststraße bergauf nach Nordost liegt in jeder Hinsicht nahe. Auch ihr bis zur Turnauer Alm zu folgen ist leicht. Aber dort: Außer ein paar lose verteilten Hütten ist im Schnee kaum etwas zu erkennen, in der Ferne vielleicht die nächste Forststraße, auf der es bzw. ich westwärts weitergehen sollte. Doch bis dahin Schnee, Schnee und noch mehr Schnee. Denn es schneit noch immer.

Angst krieg ich noch lang nicht. Ich stapfe aber auf Nummer sicher, lasse den Kogel rechts stehen (die Aussicht von dort hebe ich uns für ein andermal auf, wenn sie frei ist) und folge vom Gasthof Turnauer Alm aus ein paar noch erahnbaren Skispuren talwärts. Zu Hause verrühre ich dann 1/ 4 l Milch, zwei Eier und 1/ 8 kg Mehl.

