Nun: Au contraire. Kaum ist das Kind zu Hause, geht die Schule los: Für Zerzausi, den Hund, English Cat, die grantige Stoffkatze, Emma, die weniger grantige Katze und François, den französisch sprechenden Flamingo (Fragen Sie nicht.) Unsere Schule im Kinderzimmer hat sich – aufgrund anderer Verpflichtungen der Klassenlehrerin (dem Kind) am Vormittag – auf reinen Nachmittagsunterricht spezialisiert. Jedes der Stofftiere hat vom Kind selbst gebastelte Hefte zum Rechnen und Schreiben bekommen. Leider nehmen es die vier Schüler, sobald die Lehrerin außer Haus ist, mit dem Lernen nicht so genau, weshalb das Kind mit den Stofftieren vor dem Unterricht erst noch die Hausübung machen muss. Es schreibt also spaltenweise Erstklassler-Rechnungen und ganze Reihen von Buchstaben, und das alles viermal hintereinander in vier Hefte. Wenn jetzt zufällig das Jugendamt vorbeikäme, denke ich mir, und das Kind vornübergebeugt über gleich vier Heften sieht, in die es endlose Buchstabenreihen schreibt, was würden die wohl von der Mutter denken?

Ich spiele in der Stofftierschule nur eine Gastrolle, um die ich schriftlich gebeten werde: „Liebe Frau Direktor! Bitte komme in die erste Stunde und bring die Schulglocke mit.“ Ich suche also am Handy auf Youtube einen Pausenglockenton, betrete die Klasse, sage „Guten Morgen, Kinder“ und drücke auf Play, damit die Glocke das Ende der Stunde verkündet. Gerade will ich einen kleinen Direktorinnen-Auftritt hinlegen und ein paar aufmunternde Worte an die Klasse richten, da werde ich jäh von der Lehrerin unterbrochen. „Das passt schon, du kannst wieder gehen. Und läute beim Rausgehen nochmal die Glocke, die Pause ist nämlich aus.“ Ich drücke also wieder das Dingdong und verlasse das Klassenzimmer mit dem Gefühl, dass ich gar keine Frau Direktor, sondern eher nur der Pausenglockenclown bin.

("Die Presse", Printausgabe, 10.03.2018)