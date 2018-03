Und Nougateier für alle

Es muss nicht sonnig sein oder gar mild, es reicht auch eine kurze Regenpause, um sich hinauszubegeben, Ostern drinnen, das ist eine Niederlage, eine Kapitulation vor den Wettervorhersagern, die einem zunehmend autoritär schon Tage vorher die Stimmung trüben. Wozu wurde Goretex schließlich erfunden, wenn nicht für Ostern?

Auch vor einigen Jahren wurde die Suche wegen Dauerregens ein wenig nach hinten verschoben, was ein bis heute ungelöstes Rätsel zur Folge hatte. Im Garten fanden sich später Reste von buntem Stanniolpapier, die Schokolade war weg. Kein Mensch hatte das Haus verlassen, kamen also nur Diebe und Tiere als Täter infrage. Gibt es Tiere, die Schokolade essen und diese sorgsam aus der Folie wickeln? Und sich ausschließlich an diesen klitzekleinen Nougateiern vergreifen? Wir haben die Eichhörnchen im Verdacht, die sind eher kapriziös.

Die Alu-Folie ist von Ostern nicht wegzudenken. Das ist einerseits eine schöne Fortführung des Unvergänglichkeitsgedankens, andererseits eine Zumutung für manche Menschen, die sich Gedanken über Aluminiumsalze in Deodorants machen und dann Süßigkeiten im Milligrammbereich aus Folien lösen müssen, die den halben Erdball umspannen könnten.

Zerknüllte Folien glatt zu streifen gehört übrigens zu den guten Methoden, eine nachmittägliche Plauderjause mit geringem Wortanteil zu überstehen und dafür auch noch Anerkennung zu erhalten. Die ein wenig aufregendere Alternative, seine Fingerkuppen in flüssiges Wachs zu tauchen und dieses dann sorgfältig abgelöst auf dem Tischtuch zu türmen, verliert allerdings seinen Charme, wenn einem gesagt wird, man sei wirklich schon zu alt sei für diesen Blödsinn.

Das passiert, wenn man zu Ostern zu lang drinnen sitzt, daher alle raus, alle raus, man wird auch im schlimmsten Fall nur oberflächlich nass.

