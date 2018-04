Weil Grün doch sehr viel mehr ist als nur eine Farbe

Die tiefen, die gewichtigen, die wahren Wahrheiten lauern uns ja immer wieder quasi hinterrücks auf: in Zusammenhängen, die uns zunächst einmal gar nicht so tief, so gewichtig, so wahrheitshaltig scheinen. Und an Orten, wo wir sie in dieser Tiefe, in dieser Gewichtig- und Wahrheitshaltigkeit gar nicht erwarten.

Kürzlich beispielsweise in der gewiss honorigen, mit existenziellen Implikationen freilich sonst eher sparsamen Wien-Berichterstattung auf orf.at. In einer kurzen Meldung wurde berichtet, dieser Tage beginne die Vermessungsflugsaison: Mehrere Tage lang werde ein Flugzeug über der Stadt in 6000 Einzelaufnahmen jenes große Wien-Bild erstellen helfen, das Basis nicht nur des Onlinestadtplans, sondern auch Grundlage in Sachen Flächenwidmung und Bebauung sei. So weit, so nicht eben spektakulär. Doch dann, in den letzten Zeilen, dieser eine kleine, feine Hinweis auf einen weit über das Thema an sich hinausgehenden Befund: Jene Flüge führe man deshalb im Frühling durch, weil man später im Jahr „in vielen Bereichen der Stadt nur Grün“ sehe und nichts mehr vom Darunter, so der zuständige Beamte der Wiener Stadtvermessung.

Nicht, dass uns Undurchsichtigkeiten sonst willkommen wären. Doch diese Form der Undurchsichtigkeit, die neidet man uns anderweitig ganz bestimmt: bei sommerlichem Flug über die Stadt vor allem Botanisches vor Aug und Kamera zu haben und nicht bloß ein graues Häusermeer. Dazu passt dann auch, dass die Berater von Mercer kürzlich Wien zur lebenswertesten Stadt der Welt kürten – zum neunten Mal in Folge. Dieses Wiener Grün, es ist ein hohes Gut, wohl wert, dass man es mehr schätzt, als es dieser Tage oft geschieht. Und es ist – so scheint's zumindest vielen – etwas ganz anderes als das, was eine hiesige Stadtregierungspartei seit eh und je im Namen trägt . . .

