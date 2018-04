Der Präsident, der Papst und Cristiano Ronaldo

Wir besprechen die wirklich wichtigen Themen. Was ist für Eltern schlimmer, ein Geburtstagsfest von Vierjährigen oder von Achtzehnjährigen? Für Gäste sind beide Feiern großartig, ungezügelt, laut, lustig. Auch die Minuspunkte sind ähnlich: Mindestens einer speibt, mindestens einer weint. Im ersten Fall können die Eltern sie nicht nur deswegen nicht aus den Augen lassen, im zweiten aber müssen sie das, und das ist, so hört man, das Allerschlimmste.

Die Freude also, wenn die Kinder groß genug sind, allein loszuziehen, beschränkt sich auf die relativ kurze Phase, während der man noch in der Sonne auf einer Parkbank sitzt, aber nur dann relevant ist, wenn es um Kleingeld für Eis oder um kurzen, intensiven Trost geht. An diese Zeit wird man sich zurücksehnen, wenn man zum Geburtstag nur einen Wunsch erfüllen soll, nämlich keinesfalls in Erscheinung zu treten.

Besonders einprägsame Momente sollten grundsätzlich keiner nachträglichen Prüfung unterzogen werden, wirft jemand ein, als es schon um die besten Tore der Fußballgeschichte geht. Er hätte etwa sein halbes Leben geglaubt, dass er niemals etwas Besseres als dieses Tor von Maradona gesehen habe, bis er es, nun ja, vor Kurzem noch einmal angeschaut habe. Und damit war der Nimbus dahin.

Das kann Ronaldo nicht passieren, behaupten wir heute einmal, sein Fallrückzieher wird für die junge Generation das bleiben, was für deren Eltern Ronald Reagan als US-Präsident und Johannes Paul II. als Papst waren, das Original nämlich, danach folgten nur noch Menschen, die das Amt innehatten, aber nicht zu seinem Inbegriff wurden. Das hat etwas mit dem Alter zu tun, in dem man erstmals mit etwas konfrontiert wird, das die eigene Welt größer oder bunter oder bedrohlicher macht. Was in zwanzig Jahren als kollektive Erinnerung gilt, wird uns vielleicht noch überraschen.

E-Mails an: friederike.leibl-buerger@diepresse.com

("Die Presse", Print-Ausgabe, 06.04.2018)