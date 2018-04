MEIN SAMSTAG: Ferienschule

Und wie waren Ihre Osterferien so? Wir konnten leider nicht ganz vom Schulalltag abschalten, denn bei uns in der Stofftierschule hat in der Karwoche Hochbetrieb geherrscht. Sonst findet der Unterricht nur am Nachmittag statt, wenn das Kind – also die Lehrerin – von der eigenen Schulpflicht nach Hause kommt. Aber wenn Österreichs offizielle Schüler Ferien haben, können die Stofftierschüler in fast ganztägigen Blocklehrveranstaltungen einiges an Stoff aufholen. Begonnen haben die Osterferien mit der Zeugnisvergabe, das Kind hat für jeden Schüler ein Zeugnis ausgestellt und – wenn Sie mich fragen, ein wenig willkürlich – Noten verteilt. Immerhin hat François, unser Austauschschüler aus Frankreich (ein Flamingo), in Französisch einen Einser, in Englisch nur einen Zweier. Vielleicht, aber ich habe ja beim Lehrplan nichts mitzureden, sind zwei lebende Fremdsprachen in der ersten Klasse auch zu viel.

Mit Ende der Osterferien stieg die erste Klasse in die zweite Schulstufe auf, gleichzeitig eröffnete eine neue erste Klasse, die Lehrerin wird also ganz schön unter Zeitdruck geraten. Zunächst hatte sich für die neue Klasse nur ein Schüler angemeldet, und das wahrscheinlich auch nicht aus freien Stücken: Er heißt Großer Hase, und der Name ist durchaus Programm, ist er doch unübertrieben ca. 115 Zentimeter groß. Der Schuleintritt des Großen Hasen wurde riesig zelebriert, die verstaubte Schultüte vom Kind vom Kasten geholt, mit Federpenal und allem, was man für den Schulanfang braucht (Legofiguren, Barbiegewand, Würfel) gefüllt. Da parallel auch noch Ostergeschenke für die Stofftiere gebastelt wurden, war die Lehrerin etwas überlastet und ließ den Unterricht ausfallen. Das traf sich ganz gut, denn in der Zwischenzeit hat sich noch ein Erstklässler angemeldet: ein sehr kleiner türkisfarbener Gepard, der eigentlich ein Schlüsselanhänger ist und dem Großen Hasen nicht einmal bis zum Knöchel reicht. In unsere Schule gehen künftig also unser allergrößtes und allerkleinstes Stofftier, ein französischer Flamingo und eine Englisch sprechende Katze. Sage noch einer, wir seien kein weltoffenes Haus.

