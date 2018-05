Im Fahrradkorb

Ich weiß das, weil ich diese Blumen am Montagmorgen im Korb meines Fahrrads gefunden habe: ein kleines Sträußchen schlaffer Stängel, deren Blüten und Blätter kränklich durch die Korbgitter hingen. Es war ein trauriger Anblick, denn wer müht sich schon mit der ganzen Pflückerei ab, nur um das persönliche Arrangement in den Korb eines anonymen Rads in der Stadt zu schmeißen? Gab es Streit? Eine Trennung gar? Aber manche Menschen haben ja die Angewohnheit, beim Vorbeigehen merkwürdige, unlogische, manchmal auch durchaus zum Nachdenken anregende Dinge in Fahrradkörben zu entsorgen – andere Radfahrer werden mir das sicherlich bestätigen können. So fand ich im Laufe meiner Wiener Fahrradkarriere folgende Gegenstände im Korb vor (Liste unvollständig): Bierdeckel, recht oft leere Bierdosen, eine halb volle Bierdose, die ungeöffnete Flasche einer ostösterreichischen Biermarke (deren Nichtöffnung ich gänzlich nachvollziehen kann). Ferner: eine schwarze Socke, ein bis zur Hälfte gegessenes Dürüm und einmal einen einzelnen frischen Zwiebelring (?). Zusammengeknüllte Alufolie, die kläglichen Reste von einem Big Mac (den einen Bissen hättest auch nehmen können!), religiöses Informationsmaterial einer christlichen Glaubensgemeinschaft, den Kassazettel eines Einkaufs in Denn's Biomarkt. Zigarettenstummel, die gelbe Plastikkapsel von einer Kinderüberraschung (ohne Inhalt), ein entwertetes ÖBB-Ticket nach Budapest und retour.

Nun kann man sagen, all diese Dinge erzählen ihre eigene Geschichte, und man könnte das Zeug sammeln, romantische Dinge hineinpoetisieren und dann einen „Spiegel“-Bestseller schreiben, aber man weiß halt auch, diese Entsorgung findet oft nachts statt, und die Entsorger sind oft nicht unbesoffen. Spaß macht das nicht, morgens für den Unrat anderer einen Mistkübel zu suchen, wobei in Wien doch ohnehin an jeder zweiten Stange ein derartiger Behälter hängt, aber das erzähl mal dem Budapest-Reisenden. Und die verwelkten Blumen konnte ich leider auch nicht mehr retten.

