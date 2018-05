Das Staubsauger-Desaster

Ihnen vorleben, was es heißt, ausdauernd zu sein, sich in Geduld zu üben, das volle Programm.

Und dann gibt es den Einkauf von Staubsaugerbeuteln. Welcher die eher nicht so vorbildhafte Seite an mir zum Vorschein bringt. Denn die Staubsaugerbranche, so mein Eindruck, den Sie mir sicher bestätigen, tauscht zwecks Verwirrung der Kundschaft gern die unerklärlich langen Namen ihrer Beutel (etwa Air Space HX45k) gegen neue (wie Hydroclean 995A) aus. Sprich: Beutelnachkauf hochgradig schwierig. Neulich habe ich mein Glück online versucht. Kann ja nicht schlimmer sein, als verzweifelt im Geschäft vor der riesigen Beutelauswahl zu stehen, dachte ich. Nun: Ist viel schlimmer. Das Kind, immer aufgeregt, wenn wir uns im Internet Produkte anschauen, hilft auch nur bedingt, weil es nach ganz anderen Kriterien (der Optik der Verpackung) auswählt. Warum nehmen wir nicht die?, fragt es und zeigt auf eine orange Packung. Weil die nicht passen, sage ich. Also glaube ich. Oder doch? Haare raufend entkommen mir die ersten Schimpfwörter, das Kind bietet zur Hebung der Stimmung an, mir einen Kaffee zu machen. Die unzähligen Rezensionen helfen leider bei der zentralen Frage, ob der Beutel nun in den haushaltseigenen Staubsauger passt, eher nicht weiter. „Sie sammeln den Schmutz“, schreibt einer. (Na, zum Glück!) Oder: „Ist auch von einem Mann leicht zu bewerkstelligen.“ (Ist das Einlegen von Staubsaugerbeuteln sonst für Männer nicht zu bewerkstelligen? Und wenn ja: Warum nicht?)

Erschöpft, mein Nervenkostüm ist praktisch schon durchsichtig, will ich einfach irgendein Modell in den Warenkorb legen, da springt mir eine Rezension ins Auge: „Leider fehlt der Motorfilter.“ Mein Staubsauger hat einen Motor? Und den muss man filtern? Und: Hat es nach all den motorfilterlosen Jahren noch Sinn, mit dem Motorfiltern zu beginnen? Fazit nach dem ersten Online-Beutelkauf-Versuch: Es wird viel zu viel gesaugt. Wir werden jetzt öfter einfach nur aufkehren. Und ich brauche dringend einen Kaffee. Filterkaffee. What else.

