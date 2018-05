MEIN FREITAG: Hier versagt sogar der Killerblick des Katers

Wie man in Wien nicht in ein Freibad geht, darüber könnten ganze Bücher geschrieben werden, während wohl nur in einem einzigen Wiener Bad tatsächlich Romane geschrieben werden, und das nämlich im Neuwaldegger Bad, es ist so idyllisch, so bezaubernd, und es gibt Rindsrouladen mit Spiralnudeln.

Das Leben zwingt einen aber manchmal, auf die Bedürfnisse anderer Rücksicht zu nehmen (Fußballwiese, Frittiertes, mindestens eine Rutsche, Drei-Meter-Brett), dafür dürfen die Angebote aus Eigeninteresse gefiltert werden. Man will keinesfalls Kollegen treffen. Man will keine Schlägereien, weder aktiv noch passiv. Es muss mindestens ein Becken geben, in dem man schwimmen kann und nicht nur etwas erleben. Die Anreise sollte öffentlich zumutbar sein, die Taschen sind schwer.

Alles geht auf, alle sind zufrieden. Die Wiese ist groß, es gibt genug Platz für unsere kleine Gruppe, doch dann passiert es. Die Nächstliegenden starren. Und starren. Und wenden den Blick nicht ab. Was ist mit uns? Oder ist ihnen bloß langweilig? „Ich bin mit Garfield groß geworden“, sage ich siegessicher und erkläre den Jüngeren den Killerblick des Katers: Wenn man einen Starrenden nur lang genug zurückanstarrt, weicht er irgendwann aus und gibt auf. Doch diesmal gewinnen die anderen, Garfield hat ausgezaubert.

Nun, vielleicht war der Schrei zu laut, als man beim unbeholfenen Umziehen hinter einem Baum auf eine Nacktschnecke getreten ist. Oder die Kinder sind zu laut. Irgendetwas stimmt nicht. Sie starren weiter. Wenig später nach der Erkundung des Bads dann die Erkenntnis. Das machen fast alle so. Rund ums Wasser, im Restaurant: Wer nicht auf sein Handy schaut, starrt seine Mitmenschen an, das ist Reality-TV in superecht, liver, als es jemals live sein könnte.

Wer sagt da noch, die Menschen hätten das Interesse an ihrem Umfeld verloren. Das Gegenteil ist der Fall. Zumindest, wenn sie Badekleidung tragen.

