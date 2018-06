Plogging, der Modesport für den Öko-Sisyphos

Ob im Rock Creek Park von Washington, im Brüsseler Bois de la Cambre oder im Wienerwald, der Anblick hat mir an jedem meiner Wohnorte das Laufen vermiest: Aludosen, Plastikflaschen, Wegwerfgeschirr, Plastiksackerln und anderer Dreck. Was sind das nur für Menschen, die den Müll, welchen sie in der Natur verursachen, nicht mit nach Hause nehmen? Diese Frage begleitet mich auf jeder Laufrunde, man kann da einen richtigen Zorn auf die Menschheit entwickeln, die so achtlos mit ihrer Umwelt verfährt. Doch wenn Verantwortungsgefühl neben dem Vertrauen der Kitt ist, welcher unsere Gesellschaft zusammenhält, dann muss man diese Frage gewissermaßen umdrehen: Was hält mich davon ab, zumindest ein bisschen von diesem Dreck wegzuräumen, wenn er mir die Laune verhagelt? Also nahm ich vor einigen Wochen probehalber einen 30-Liter-Mistsack auf einen Spaziergang mit meiner Familie durch besagten Bois de la Cambre mit, die grüne Lunge Brüssels. Es dauerte keine Stunde, und er war voll. Dabei hatte ich mir, der Praktikabilität zuliebe, ein paar Grenzen für das Abfallsammeln gesetzt. Ich würde erstens nur Kunststoff und Metall aufklauben (Glas ist zu schwer), und dies zweitens nur auf den Gehwegen und an ihren Säumen tun, also nicht ins Unterholz pirschen. Was wäre, dachte ich mir, als ich den vollen Sack vorschriftsgemäß zwecks Abholung durch die Müllabfuhr vor unserem Haustor deponierte, wenn jeder Spaziergänger oder Jogger dies auch täte?

Vielleicht muss man diesen Umweltaktivismus schick verpacken. Aus Schweden kommt ein neuer Trendbegriff names Plogging, der eben dies tut. Er setzt sich aus dem englischen jogging und dem schwedischen plocka zusammen. Letzteres bedeutet pflücken, aufklauben. Das ständige In-die-Knie-Gehen hat dabei den nützlichen Effekt, die Rumpfmuskulatur zu stärken. Beim Joggen nehme ich jetzt, so oft es geht, ein kleines Plastiksackerl mit. Schließlich gibt es nichts Gutes, außer, man tut es.

