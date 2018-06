Vom Fluch der bösen Tat vergangener Alte-Donau-Tage

Alle Jahre wieder eine neue, will sagen: dieselbe, Alte-Donau-Krise. Alle Jahre wieder ein neues, will sagen: dasselbe, Erstaunen über das diesjährig besonders üppige Wachstum der Wasserpflanzen, genauer des Ährigen Tausendblatts, Myriophyllum spicatum, dessen allzu entgegenkommendes Wuchswesen Badende aus dem Alte-Donau-Wasser treibt. Alle Jahre wieder wechselnde Erklärungen (ein zu warmer Winter, ein zu kalter Winter, gar kein Winter oder doch ein Winter, aber ein falsches „Mähmanagement“ et cetera) mit einer immer wieder neuen, will sagen: derselben, Versicherung: Ab jetzt wird alles besser. Da capo.

Geht man der Sache auf den Alte-Donau-Grund, also in die Magistratsabteilung 45, erfährt man auf genaue Nachfrage Substanzielles weit über die amtsübliche Aussendungsprosa hinaus. Wie so oft liegt der Ausgangspunkt gegenwärtiger Malaise in der Vergangenheit: im ökologischen Zusammenbruch der Alten Donau Anfang der 1990er. Im Gefolge der – gelungenen – Sanierung des ins Totwasser gekippt gewesenen Badeparadieses a. D. hat sich mittlerweile wieder ein ansehnliches Wasserleben entwickelt, aber, was die botanische Seite betrifft, nicht in einem auch nur halbwegs ausgewogenen Gleichgewicht niedrig- und hochwachsender Arten, sondern quasi als Monokultur des, siehe oben, hochwachsenden Ährigen Tausendblatts, das freilich, sosehr es Schwimmbegeisterte auch nerven mag, zur Gesunderhaltung des Gewässers Wesentliches beiträgt.

Und: Bis sich das erforderliche Gleichgewicht, unter tätiger Mithilfe des Magistrats, wieder einstellen kann, werden noch Jahre vergehen – Jahre, in denen man mit Symptomkuren wie den sattsam bekannten Mähaktivitäten das Auslangen finden muss. Es ist schon so: Biologische Systeme sind schnell ruiniert – aber nur sehr langsam wiederherzustellen. Nicht nur in der Alten Donau.

