Treffpunkt „Gelbe Brücke“: Wo Rennradler gern starten

Diese kleinere Überbrückung von Donau und Neuer Donau nahe der Nordbrücke, die ebenfalls Brigittenau und Floridsdorf verbindet, hat sich zu einem beliebten Treffpunkt für Gruppenradler vor allem aus dem Norden Wiens entwickelt.

„Was ist da los?“, rief einer von ihnen neulich erstaunt in die Menge, weil an so einem sonnigen Frühsommermorgen besonders viele Radler versammelt waren. Zufällig hatten sich zwei oder drei Partien zur selben Stunde verabredet. Es haben ja nicht nur mehrere Facebook-Gruppen die markante „Gelbe Brücke“/„Yellow Bridge“ als bevorzugten Treffpunkt bzw. -strich auserkoren, etwa der Vienna International Cycling Club und Mitzi and Friends. Auch engagierte Individuen organisieren gern Fahrten von dort weg, wie Christoph Kopf, Motor der Aktion „Herz bewegt“. Sein „some hills around Vienna“ hat mich neugierig gemacht, obwohl ich sonst nicht so der Gruppenfahrer bin.

Start also auf dem Steinitzsteg, dann nördlich der Donau nach Norden bis zum Kraftwerk Greifenstein. Das Gedränge auf dem Radweg ist groß; dass eine schnellere Gruppe später losgefahren ist und jetzt überholt, macht es nicht kleiner. Einmal kommt ziemlich schnell ein Pick-up entgegen – so groß, dass man meinen könnte, ein Kleingartenhaus habe seinen Schrebergarten verlassen. Im Allgemeinen zeigen sich die Autofahrer aber im weiteren Verlauf der Strecke sehr rücksichtsvoll gegenüber Radlern. Hier hat man das friedliche Nebeneinander auf der Straße offenbar schon gelernt. Die „hills“ sind drei Anstiege: Dopplerhütte, Tulbinger Kogel und Sophienalpe.

Eine feine Runde, 80 km lang, 700Höhenmeter, dreieinhalb gemütliche Stunden. „Wird eine Standard-Strecke“, sagt ein Kollege, der neben mir radelt. Er muss ja nicht wissen, dass ich „Presse“-Redakteur bin.

