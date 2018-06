MEIN FREITAG: Ich weiß gerade nicht, wo ich Sie hintun soll

Das Schuljahr geht ins Finale, und mit ihm feiert auch das Gesellschaftsleben ein wenig Semesterende, so ist das mit der Schule, man bringt sie und ihre Gesetze nie ganz aus dem System. Bis Ende Juni gibt es also links und rechts Feiern, Zusammenkünfte, Feste aller Art, und auch wenn es nicht das erste Mal ist, so steht man immer wieder vor den üblichen Unsicherheiten, die das Leben im Miteinander so bringt.

Ist ein Fest beruflicher Natur, ist die sich selbst gestellte Aufgabe, sich möglichst nicht danebenzubenehmen, im besten Fall sogar unterhaltsam und intelligent, mindestens aber adäquat gekleidet und nicht im Übermaß essend und trinkend zu erscheinen. Dieser Plan kann schon erschüttert werden, wenn einen jemand herzlich begrüßt, den man nicht auf Anhieb erkennt. Oder umgekehrt.

Man braucht sich nichts vorzumachen: Das Nichterkennen erkennt der andere immer. Weil es peinlich ist, werden die Versuche, sich darüber hinwegzuretten, meist freundlich angenommen, aber es sticht dennoch ein wenig. Man stammelt immer das Falsche: „Ich weiß gerade nicht, wo ich Sie hintun soll.“ Oder, noch schlimmer, man erklärt dem anderen, warum er einen eigentlich kennt: „Wir haben gemeinsam studiert.“ Eh nur zehn Jahre lang. Ja genau, kaum verändert.

Die nächste Schwierigkeit ist, wie man ein Gespräch beendet, wenn das Wichtigste gesagt scheint. „Ich schau dann mal weiter“, würde beide erlösen, aber stattdessen verschwinden die einen Richtung Klo, die anderen Richtung Bar und kehren einfach nicht mehr zurück. Und beide fühlen sich ein bisschen schäbig.

Noch schäbiger fühlt man sich allerdings auf Schulfesten, wenn einem plötzlich die Namen anderer Kinder nicht einfallen, man die Lehrer verwechselt und überhaupt den Eindruck macht, nicht ganz bei Trost zu sein. Dabei ist man einfach nur „schlecht in Gruppen“, das darf heutzutage als Entschuldigung vorgebracht werden, bevor man schnell ein warmes Bier bestellt.

E-Mails an:

("Die Presse", Print-Ausgabe, 08.06.2018)