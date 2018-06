Weihnachtskarten und WM

Dabei hat das Kind anfangs ein ausgeprägtes WM-Interesse simuliert, um zu demonstrieren, dass es die allergemeinste Gemeinheit überhaupt war, dass es als weltweit einziges Kind keine Fußballpickerl sammeln durfte. Ich war nämlich der Meinung, dass es sinnlos sei, viele Euro in Pickerl von Männern in Trikots zu investieren, wenn man sich so gar nicht für Fußball interessiert. Diese These zu widerlegen war also beim Eröffnungsspiel das Ziel des Kindes. Nach wenigen Minuten allerdings plagt es die Langeweile, es blättert in einer Mappe, findet ein paar Pickerl (nicht von Fußballern, sondern weihnachtliche Motive) und bastelt sogleich eine Weihnachtskarte. Was man halt so macht Mitte Juni. Auf die Karte schreibt es „Frohe Weinchat“. Auf meinen Hinweis, dass es da wohl ein, zwei Buchstaben vertauscht habe, erklärt mir das Kind, während sich Saudiarabien gegen Russland abmüht, das sei die Sprache Barabisch und in der heiße Weihnachten bekanntlich Weinchat. Ach, du meinst Arabisch, sage ich, ohne B. Nein, nein, sagt das Kind, Barabisch, die Sprache der Barbapapas (Fehler-Eingeständniskompetenz: 0 Punkte, Improvisationstalent: zehn Punkte). Da hat es natürlich keinen Sinn dagegenzureden, immerhin handelt es sich um jenes Kind, das schon mit vier Jahren angab, Türkisch zu beherrschen. (Bewiesen wurde das damals durch die Übersetzung des Wortes „Tintenfisch“ ins Türkische: Schlabufatzky.)

Unterschrieben wird die Karte mit „busrasia“, das bedeutet, Sie wissen es vielleicht nicht, „Bussi“ auf Barabisch. Lustig sage ich, Weinchat könnte auch ganz etwas anderes heißen. Weil Chat übersetzt Tratschen bedeutet. Tratschen bei einem Glas Wein also. Aha, sagt das Kind desinteressiert, während es die Karte mit adventlichen Motiven verziert und das nächste Tor der Russen gar nicht mehr registriert. WM-Zwischenbilanz: Kein einziges Spiel fertig geschaut, aber eine Weihnachtskarte geschrieben. Im Dezember wird es eh immer so stressig. In diesem Sinne: Frohe Weinchats! Sind ja gerade im Sommer im Freien nicht das Schlechteste.

E-Mails an: mirjam.marits@diepresse.com

("Die Presse", Print-Ausgabe, 23.06.2018)