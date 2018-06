Fußball ist auch hässlich

Sonntagnacht lenke ich mein Fahrrad durch Wien und stoppe an einem kleinen Stau, der überraschend daherkommt, weil um diese Uhrzeit die meisten Menschen vor dem Montag schon kapituliert und das Bett aufgesucht haben. Dem Stau lag ein betrunkener Fußballfan zugrunde. Er hatte beschlossen, sich auf den Zebrastreifen zu legen und von dieser Position aus seine Freunde anzugrölen, die ihn wiederum leicht lallend vom Gehsteig aus aufklärten, sein Streikplatz sei womöglich ungünstig.

Schließlich schleppte das barmherzige Freundesgespann den Mann von der Straße weg, lieferte mit dieser Aktion den anwesenden Verkehrsteilnehmern eine kleine Slapstick-Show und brachte sich dann gegenseitig hoffentlich sicher nach Hause.

Betrunkene Fußballfans, man kennt das.

Rassistische Fußballfans, man kennt das auch.

Den Spielern Mesut Özil und İlkay Gündoğan weht eine Welle des Hasses entgegen, weil sie dem wahlkämpfenden und nicht gerade als feinsinniger Demokrat bekannten Recep Tayyip Erdoğan mit gemeinsamen Bildern und freundlichen Zusprüchen Schützenhilfe leisteten. Klar ist das zu hinterfragen. Zu kritisieren. Gündoğan wird seither auf dem Rasen regelmäßig ausgebuht, und es stellt sich die Frage, wie vielen von den Buhern die demokratische Entwicklung in der Türkei und die gute Integration ihrer türkeistämmigen Bürger in die deutsche Gesellschaft am Herzen liegen, und wie viele von ihnen einfach einen Sündenbock für irgendwas suchen. Özil und Gündoğan, waren das vor einigen Jahren nicht auch die deutschen Weltmeister? Jetzt sind sie nur die Erdoğan-Türken, so schnell geht das.

Vor wenigen Tagen hat der türkeistämmige schwedische Fußballer Jimmy Durmaz mit einem Foul dafür gesorgt, dass das deutsche Team einen entscheidenden Freistoß erhielt. „Du bist einen Scheiß wert“ gehört noch zu den netteren Kommentaren, die „Fans“ ihm und seiner Familie über soziale Medien ausrichteten, so auch „Scheiß Migrant“ und „Selbstmordattentäter“. Morddrohungen folgten. Ein Fehler auf dem Rasen, und es regnet Rassismus. Ich werde es nie verstehen.

