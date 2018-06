Feiern vor den Ferien

Schulschluss, Zeugnis, neun Wochen Ferien. Erholung. Weniger vom Schulalltag oder dem Berufsleben. Eher vom Sozialstress: Denn der Juni gehört zu den freizeittechnisch anstrengendsten Phasen des Jahres. (Die zweite wäre der Advent mit dem „Sehen wir uns noch einmal vor Weihnachten auf einen Punsch?“-Druck.) Haben schon unter dem Jahr jede Woche ein bis zwei Kinder aus der Klasse Geburtstag (kann sich rechnerisch nicht ausgehen, ist aber trotzdem so), sind es im Juni noch einmal mehr, weil die Sommerkinder ihre Geburtstagspartys gern in den Juni vorverlegen. Dazu kommen allerlei Sommerfeste, Chor-Konzerte, Vorspiel-Nachmittage, Vortanz-Abende, Einmal-noch-vor-den-Ferien-Treffen mit den alten Kindergartenfreunden, Abschiedspartys, Sportfeste und Grillabende. Ein nicht unwesentlicher Teil der Menschheit schaut dann dazwischen auch noch permanent Fußball. Oder, um es im Flughafen-Jargon auszudrücken: Man ist komplett überbucht. (Wie das Menschen mit mehr als einem Kind und doppelt- und dreifacher Terminanzahl machen, ist mir komplett rätselhaft).

Bei den einzelnen Feiern ist es dann natürlich immer unheimlich lustig, man bleibt viel länger als geplant und versichert sich bei einem (oder zwei) Gläsern Wein, wie viel man im Juni immer vorhabe und dass das alles ja „viel zu viel“ sei, auch „für die Kinder“. Nur um sich dann zwei Tage später beim nächsten Event in ähnlicher Zusammensetzung wieder zu treffen, dort länger als geplant zu bleiben und sich bei einem Glas Wein (oder zwei) zu versichern, wie viel man im Juni denn nicht . . . genau. Aber irgendwie gehört das auch zum Sommer, das In-die-Ferien-Hineinfeiern. Im Sommer verliert man die Schul- und Kindergartenfreunde dann neun Wochen lang eh weitgehend aus den Augen.

Zwischen all den Veranstaltungen ging beinahe unter, dass gestern auch Zeugnistag war. War aber keine so große Sache. Oder, um das Kind zu zitieren, als es im Vorjahr gefragt wurde, ob es sich denn schon auf das Zeugnis freue: „Nein. Ich habe ja schon eines.“ Stimmt natürlich. In diesem Sinne: Einen schönen Sommer!

