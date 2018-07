Stadtbild: Sich so zu ruinieren muss man sich erst leisten können

Es ist etwas Verlockendes um das Fragment. Nicht zufällig gehören Ruinen seit je zu den beliebtesten Ferienfotomotiven, gar nicht zu reden von den Zeiten, da sich jene, die es sich leisten konnten, pittoresk Zertrümmertes haben aufwendig planen lassen, man denke an die Römische Ruine im Schlosspark von Schönbrunn. Abgesehen von diesem Einzelfall allerdings, hatte Wien in Sachen schaurig-schöner Rudimente bis vor Kurzem nicht allzu viel zu bieten. Zu aufgeräumt, zu instandgesetzt das meiste, und was an baulicher Zerrüttung unübersehbar ist, etwa das aufgelassene Cineplexx an der Reichsbrücke, taugt nicht recht zur Stillung romantisierender Verfallssehnsüchte.

Einer Initiative der Wiener Stadtregierung sei Dank, dass das Ruinen-Manko behoben scheint. Und wie geschickt ins Werk gesetzt! Erst präsentiert man eine in Aussicht genommene Änderung der Wiener Bauordnung, die nicht zuletzt den Abriss historischer Bausubstanz erschweren soll, so weit vor Beschlussfassung, dass jene, die Einschlägiges im Sinne haben, noch über Zeit genug verfügen, ihr Vorhaben behördlich auf den Weg zu bringen; und als die Abrissbirne wenig später wienweit durchs historistische Gemäuer tobt, zieht man kurzerhand den Gemeinderatsbeschluss des annoncierten Schutzpassus vor, worauf sich über Dutzende Abrissbaustellen mitten im Geschehen ein Baustopp senkt.

Ergebnis: dem Vernehmen nach rund 50 Gründerzeit-Torsi in allen nur erdenklichen Restzuständen, über halb Wien verstreut – von der Radetzkystraße über die Karolinengasse bis zur äußeren Mariahilfer Straße. Und eine Baubehörde, die dieselben Objekte, die sie vor wenigen Wochen dem Abbruchhammer ausgeliefert hat, nun vor dessen Wirken schützen muss. Wien, Welthauptstadt der Ruinen: Sich so zu ruinieren muss man sich erst leisten können.

E-Mails an: wolfgang.freitag@diepresse.com

("Die Presse", Print-Ausgabe, 25.07.2018)