Stadtbild: Was alles Bezirkspolitikern „auf den Oasch“ geht

Wissen Sie, welche Widmungskategorie wir da haben?“, fragt mich einer, der das nur allzu genau weiß. „Sie werden es nicht glauben, aber die Fläche, auf der diese Betonmauer steht, ist als Grünland/Erholungsgebiet gewidmet.“ Wir befinden uns vor einem jener zahlreichen umstrittenen Bauvorhaben, die es in der jüngeren Vergangenheit mit ihren Verfahrensfragwürdigkeiten immer wieder in die Schlagzeilen zumindest der Lokalpresse geschafft haben: weil sich Anrainer gegen das mitunter hochherrschaftlich anmutende Walten von Politik und Behörden zur Wehr setzten.

Der gegenständliche Streitfall: der Neubau des sogenannten Strandcafés an der Alten Donau, der in deutlichem Kontrast zu seinem Charme versprühenden Namen eher einer industriellen Massengrillausspeisung ähnelt. Viel Geld und noch mehr Zeit hat eine Anrainergemeinschaft in ihren Kampf dagegen investiert, und bei einem ihrer Vertreter, Arno Aigner, bin ich an diesem Vormittag zu Gast. Herr Aigner erzählt mir von Bezirkspolitikern, denen sein Anliegen unverblümt „auf den Oasch“ ging, er zeigt mir eine Mail, in der ihn ein Gemeinderatsabgeordneter mehrfach „Kreatur“ nennt, er weist beredt darauf hin, was aus seiner Sicht Verfahrensfehler waren; und er berichtet mir von dem Erkenntnis des Verwaltungsgerichts Wien, mit dem eben erst, Mitte Juli, de facto die Betriebsgenehmigung des Strandcafés aufgehoben worden sei. Fortsetzung folgt bestimmt.

Nach einer Stunde verlasse ich Aigner: mit dem sicheren Gefühl, dass die Eskalation des Konflikts bei besserem Management seitens der Stadt vermeidbar gewesen wäre. Und mit der Einsicht, wie schwer sich Politik und Behörden selbst 100 Jahre nach Gründung der Republik noch immer damit tun, dass Wähler ihre Stimme in der Wahlzelle nicht wortwörtlich abgeben, sondern auch zwischen den Wahlterminen etwas zu sagen haben.

