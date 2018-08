WG: WG: WG: Automatische Antwort: Ich bin im Urlaub

Vielen Dank für Ihre Nachricht. Während meines Sommerurlaubs vertritt mich meine Kollegin absentia.nota@ferias.at. Ihr Mail wird nicht weitergeleitet.“ Das ist schön. Man freut sich, dass die Person, die man angeschrieben hat, eine schöne Zeit verbringt. Und auch dafür gesorgt hat, dass man einen Ansprechpartner an ihrer statt hat. Und so nimmt man das Mail, das man geschickt hat, und leitet es an die gute Absentia weiter, die als Kontakt angeführt ist. „WG: Meine Anfrage“ steht im Betreff. Dazu ein paar Worte, dass man von der Kollegin an sie verwiesen wurde. Fast im gleichen Moment, in dem man sie abschickt, kommt auch schon eine Antwort. „Automatische Antwort: WG: Meine Anfrage“ poppt in der Mailbox auf. „Vielen Dank für Ihre Nachricht. Während meines Sommerurlaubs vertritt mich mein Kollege message.dabsence@du.bureau. Ihr Mail wird nicht weitergeleitet.“ Das ist schön. Man freut sich, dass die Person, die man angeschrieben hat, eine schöne Zeit verbringt. Und auch dafür gesorgt hat, dass man einen Ansprechpartner an ihrer statt hat. Und so nimmt man das Mail, das man geschickt hat, und leitet es an den guten Message (Franzose, vermutlich) weiter, der als Kontakt angeführt ist. „WG: WG: Meine Anfrage“ steht im Betreff. Dazu ein paar Worte, dass man von der Kollegin der Kollegin an ihn verwiesen wurde. Fast im gleichen Moment, in dem man sie abschickt, kommt auch schon eine Antwort. „Automatische Antwort: WG: WG: Meine Anfrage“ poppt in der Mailbox auf. „Vielen Dank für Ihre Nachricht. Während meines Sommerurlaubs vertritt mich meine Kollegin binim@urla.ub. Ihr Mail wird nicht weitergeleitet.“ Das ist schön.

Man freut sich, dass die Person, die man angeschrieben hat, gerade eine schöne Zeit verbringt. Und wirft die Mail weg. Denn die Person, die den Kollegen vertritt, ist die, die man zu Beginn angeschrieben hat.

("Die Presse", Print-Ausgabe, 06.08.2018)