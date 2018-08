Heute fährt kein Schiff mehr

Kaum hat man ausgepackt und sein Vorurlaubs-Ich verflucht – vom Unnötigen wie immer zu viel –, rückt der Abreisetag spürbar nahe. Zwischen Ankommen und Verabschieden verfliegen die Tage im Zeitraffer. Langsam, langsam, mahnt der Grieche bei jeder Gelegenheit, aber das Inseltempo ist nicht einfach anzunehmen. In der Bäckerei wird das Sandwich so langsam zubereitet, dass man die Sache am liebsten selbst in die Hand nehmen würde. Beim Zusehen erhöht sich der Puls. Was läuft mir davon? Die Zeit am Strand, die drei Seiten mehr im Buch, was bleibt in diesen fünf Minuten Wartezeit liegen? Nicht viel, aber das innere Gefühl drängt, die Zeit nützen zu müssen, nichts zu vergeuden. Effizient zu sein.

Der Mann, der das Geld für den Schatten kassiert, sitzt unter einem Baum und trinkt Café Frappé. Ab und zu rafft er sich auf und geht eine Runde von Schirm zu Schirm. Insgesamt sind sechs Euro zu bezahlen. Als man viele kleine Münzen hervorkramt, winkt er müde ab. Ist es ihm zu blöd, sind die Münzen zu schwer? „Ein Euro mehr, ein Euro weniger, egal“, sagt er und will wissen, woher wir sind. Österreich? „Rapid Wien“, sagt er und „Panathinaikos“. Der Fußballklub pflegt eine intensive Freundschaft mit den Wienern. Und Andreas Ivanschitz hat einmal bei den Athenern gespielt. „Kennt ihr den? Ein guter Mann.“ Die Liegen sind heute gratis. So kann das nichts werden mit Griechenland, meint ein Freund.

Die guten Zeiten sind für immer vorbei, klagt ein Barbesitzer, der Abend für Abend in seinem leeren Lokal sitzt. Die Urlauber verbringen ihre Zeit in All-inclusive-Hotels, in den Ort verirrt man sich nur noch, um Souvenirs zu kaufen. Im Hafen schaukeln ein paar Ausflugsboote in den Wellen. Es ist ungewöhnlich früh stürmisch geworden diesen Sommer. Fährt heute noch ein Schiff? Nein, heute fährt keines mehr.

("Die Presse", Print-Ausgabe, 17.08.2018)