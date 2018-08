Politische Kategorie ist keine politische Kategorie

Dankbarkeit ist keine politische Kategorie. Ehrlichkeit ist keine politische Kategorie. Schuld ist keine politische Kategorie. Wehleidigkeit ist keine politische Kategorie. Liebe ist keine politische Kategorie. Verletztsein ist keine politische Kategorie. Alter ist keine politische Kategorie. Charakter ist keine politische Kategorie. Mitte ist keine politische Kategorie. Menschsein ist keine politische Kategorie. Versöhnung ist keine politische Kategorie. „Nett“ ist keine politische Kategorie. Optimismus ist keine politische Kategorie. Kompromiss ist keine politische Kategorie. Gerechtigkeit ist keine politische Kategorie. Mitleid ist keine politische Kategorie. Nerven ist keine politische Kategorie. Feigheit ist keine politische Kategorie. Verzicht ist keine politische Kategorie. Freundschaft ist keine politische Kategorie. Hysterisches Gezeter ist keine politische Kategorie. Freund ist keine politische Kategorie. Alter ist keine politische Kategorie. Schämen ist keine politische Kategorie. Enttäuschung ist keine politische Kategorie. Rechthaben ist keine politische Kategorie.

Anstand ist keine politische Kategorie. Glück ist keine politische Kategorie. Glaube ist keine politische Kategorie. Grenzenloses Entsetzen ist keine politische Kategorie. Realismus ist keine politische Kategorie. Selbstfindung ist keine politische Kategorie. Wünschen ist keine politische Kategorie. Religion ist keine politische Kategorie. Verantwortung ist keine politische Kategorie. Nicht unhübsches Aussehen ist keine politische Kategorie. Betroffenheit ist keine politische Kategorie. Dank ist keine politische Kategorie. Technik ist keine politische Kategorie. Dummheit ist keine politische Kategorie. Entschuldigung ist keine politische Kategorie.

All diese Sätze, was keine politische Kategorie ist, wurden schon geschrieben. Nur was bleibt dann eigentlich noch als politische Kategorie? Nun, vermutlich ist politische Kategorie einfach keine politische Kategorie.

