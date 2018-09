So viele offene Fragen. Eleonore. Johann. Höchstwahrscheinlich Ambulanz. Und wieder die Erkenntnis, dass zufällig gehörte Gespräche etwas Unheimliches haben, man platzt unfreiwillig in die Intimsphäre fremder Menschen hinein. In die Intimsphäre und unerklärlicherweise ganz oft in das Strafrechtliche hinein. Von zwei Hipsterjugendlichen, die leger an der roten Ampel stehen, klaube ich beim vorbeiradeln auf: „Dienstag nicht, aber am Mittwoch sind alle auf Kokain.“ Ebenfalls aufgeschnappt: „Ziegen bringen wenig Glück in mein Leben.“ „Schiebetüren, ich liebe sie heiß.“ Und mitten auf dem Karlsplatz ist ein Mann völlig außer sich, „Bist du ganz blöde?“ brüllt er unermesslich laut ins Telefon, „ich h-a-s-s-e Speckknödel!“

Das Davor und das Danach – große Fragezeichen. Geht es Johann gut? Was hat eine Schiebetür, was eine Ziege nicht hat? Und was muss passieren, damit einen Speckknödel derart aus der Fassung bringen?

Nicht zufällig, sondern direkt an mich gerichtet waren die Sätze jenes Mannes, der sich am Abend im fast leeren Regionalzug zu mir saß. In der Hand ein Doppler, halb leer, er trug einen Rucksack bei sich, die Haare versteckt unter einem Tuch, wie man sie aus amerikanischen Strandfilmen kennt. Er starrt mich an. „Alles in Ordnung?“, frage ich. Er beginnt zu erzählen, aber es ist schwierig, ihm zu folgen. Womöglich habe er im Winter einen Job bei der Straßenreinigung. Seine Schlafstätten würden wechseln. Einmal habe er im Kasino mit seinem besten Freund einen Sack voller Schillingmünzen gewonnen, das sei vielleicht ein Abend gewesen. „Wo ist Ihr Freund?“ „Tot. Jeden Tag denke ich, er schaut runter zu mir.“ „Vielleicht tut er das wirklich.“ „Findst auch? Ich find auch. Er geht mir ab.“ Und dann Stille. Das Davor und Danach – es bleibt mir verborgen.

E-Mails an: duygu.oezkan@diepresse.com



("Die Presse", Print-Ausgabe, 04.09.2018)