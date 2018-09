Richtige Läufertypen

Fast jeder dritte Österreicher bezeichnet sich laut einer Umfrage selbst als Läufer – wobei wohl jeder etwas anderes darunter versteht. Den typischen Läufer gibt es nämlich nicht. Die klassischen Läufertypen aber offenbar doch. Zumindest habe ich das in einem alten Buch des amerikanischen Langstreckenläufers Jeff Galloway, das ich kürzlich in die Hände bekam, gelesen und mich in dem einen oder anderen Läufertypen wiedergefunden.

Fünf verschiedene Läufer-Charaktere gibt es laut Galloways Theorie. Dazu zählt der Anfänger. Er will fitter und gesünder werden, ist aber noch in seiner sportlich untätigen Welt verhaftet. Deshalb kämpft er oft mit dem inneren Schweinehund – und zwar besonders bei Regen, Schnee oder kalten Temperaturen. Äußere Umstände wie das Wetter können ihn schnell aus dem Rhythmus und irgendwann zum Aufhören bringen. So mancher Anfänger findet aber immer größeren Gefallen am Laufen. Schnell ist damit aus dem Anfänger ein Jogger geworden. Er hat die Vorteile des Sports verinnerlicht und mit der alten, ungesunden Welt gebrochen. Lässt der Jogger ein Training aus, quälen ihn Schuldgefühle. Einen strengen Trainingsplan oder ein konkretes Ziel hat der Jogger allerdings nicht. Im Gegensatz zum Wettkämpfer. Sein Ziel ist der Wettbewerb. Dafür trainiert er nahezu zwanghaft. Das unterscheidet ihn vom Athleten. Der sieht mehr Sinn darin, sein Leistungspotenzial auszuschöpfen, als Zeiten und Trophäen zu sammeln. Wettkämpfer suchen sich Läufe, die sie gewinnen können, Athleten bestreiten Wettbewerbe, an denen sie wachsen. Hier ist der Schritt zum Langläufer nicht mehr weit. Er läuft aus Leidenschaft. Für ihn gehört das Laufen automatisch zu seinem täglichen Programm, wie das Essen, Schlafen und Sprechen.

Zu diesem Läufertyp würde ich mich zugegebenermaßen nicht zählen. Doch was würden die mehr als 30 Prozent der Österreicher, die sich selbst als Läufer bezeichnen, bei einer Umfrage angeben?

E-Mails an: julia.neuhauser@diepresse.com

("Die Presse", Print-Ausgabe, 06.09.2018)