Laufen ist einfach praktisch

Dass das Laufen zu den Lieblingssportarten der Österreicher zählt, hat viele verschiedene Gründe. Man könnte die gesundheitlichen Vorteile, den Spaß an dieser Bewegung und die meditative Wirkung des Laufens ins Treffen führen. Doch in Wahrheit ist es bei vielen wohl vor allem aus einem Grund beliebt: Weil Laufen praktisch ist. Kaum eine andere Sportart ist mit weniger Aufwand verbunden – und zwar sowohl zeitlich als auch finanziell.

Besonders praktisch ist es, direkt vor der Haustüre loszulaufen. Das sind dann meist die gleichen Runden. Abwechslung gibt es vor der Haustüre in der Großstadt nämlich (zumindest für Läufer) nicht. Deshalb habe ich eine neue, weiter von der Haustüre entfernte und dennoch praktische Laufroute gesucht. Gefunden habe ich sie auf und um die Steinhofgründe im 14. Wiener Gemeindebezirk. Dorthin kann man nämlich rasch mit dem Bus fahren. Die Linie 48A bringt einen in nur 25 Minuten von der Station Volkstheater am Ring bis zur Baumgartner Höhe. Mit den Bussen 46A bzw. 46B kann man wiederum von der U-Bahn-Station Ottakring bis zur Feuerwache am Steinhof fahren (siehe Grafik). Dort warten ganze 45 Hektar darauf, erkundet zu werden. Ich bin von der Endstation Baumgartner Höhe gestartet und durch das Areal des Otto-Wagner-Spitals gelaufen. Es ist schön, aber ob der Geschichte des Orts zugleich schaurig, zwischen den 60 Pavillons hindurch zu laufen. Rechts von einem der schönsten Jugendstilbauten Wien, der Kirche am Steinhof, bin ich hinein in den ruhigen, frisch duftenden Wald gelaufen. Etwas planlos bin ich hier von einem zum nächsten Schotterweg gekommen. Es ging bergauf und bergab, vorbei an großen Lichtungen, auf denen Menschen auf ihren Picknickdecken saßen, um den kitschig rot-orangen Sonnenuntergang zu genießen.

Diese Laufstrecke mag praktisch sein, hier macht es aber vor allem richtig großen Spaß zu laufen.

