Der letzte heiße Tag kommt immer wieder

Noch so eine Eigenschaft, die man sich bewahren sollte aus der Kindheit: Situationen nicht mit dem Verweis „zum letzten Mal“ zu beschweren. Seit Tagen schon wurde aus dem heutigen Freitagnachmittag etwas Besonderes, etwas Strahlendes gemacht, 30 Grad, wolkenlos, zum letzten Mal in diesem Jahr, alle raus, Freiluftzwang.

Da sitzen wir nun, also zumindest jene, die können, mit den Picknickdecken, Sonnenbrillen, halten das Gesicht in die Sonne und machen die Tür ganz weit auf für diese Schwermut, die gar nicht angeklopft hat.

Kindern ist es egal, das Zum-letzten-Mal-Geseufze. War eh so heiß, alle Monate lang, schon das letzte Mal Schwimmen hat keinen mehr interessiert. Außerdem wurde das Ende des Sommers zu oft beschworen. Kommt ja alles wieder, nächstes Jahr, und nun liegen eben die Kastanien auf dem Boden. Auch schön.

Wieso eignet man sich das an, im Lauf des Lebens, das Einordnen in einen Anfang und ein Ende und das Gefühl, alles ausnützen zu müssen, auch wenn einem gar nicht mehr danach ist? Der graue Wollpullover ist schon viel verlockender als das Sommerkleid, bei dem man immer den Bauch einziehen muss. Die Sandalen sind abgestoßen, viele Kilometer ist man in ihnen durch den Sommer geklappert. Am liebsten würde man die gleichen wieder kaufen.

Das schwingt wohl mit bei diesem Abschied, das Gefühl, besser wird es vielleicht nicht. Es ist gerade gut so, wie es ist. Werden wir wieder alle hier sitzen, nächsten Sommer, und Sorgen von der Decke schnippen wie die paar Ameisen, die ganz schön zwicken können. Noch ein Eis wollen die Kinder, ein letztes. Sie haben uns durchschaut. Natürlich kriegen alle noch ein Eis. Und dann noch eines, ein Allerletztes.

