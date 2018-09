Dora Dachs am Drucker

Ich war zwar eher auf Krimi eingestellt, aber nach intensiver Beobachtung des Buchangebots für Volksschul-Mädchen muss ich sagen: Vielleicht ist in diesem Segment der Erfolg doch ein einfacherer.

Da ich nun ein bisschen aus der Rolle der Vorleserin gekippt bin, weil das Kind als Drittklässlerin lieber selbst liest, kenne ich zwar die Inhalte der ganzen Mädchenbücher nicht mehr im Detail, kann aber Folgendes verraten: Es scheint State of the Art zu sein, ein Tier mit ausgeprägtem Kindchenschema auf das Cover zu hieven. Der süße Tierprotagonist sollte unbedingt eine Alliteration im Namen haben – und einer großen Gefahr ausgesetzt sein, ich darf das kurz mit ein paar Beispielen belegen: In der Reihe „Die magischen Tierfreunde“ etwa wird zuerst „Hasi Hoppel“ vermisst, ehe dann in Band zwei „Mia Mauseohr“ gerettet wird. Mitunter geht aber auch eine gewisse „Susi Samtpfote“ verloren oder das süße Entlein „Fibi Federchen“ ist laut Buchtitel „ganz allein“. Irgendeinem Tierchen ergeht es also ganz übel, ehe dann eh alles gut ausgeht.

Wenn Sie jetzt finden, dass das redundant klingt, sind sie eindeutig älter als zehn Jahre. Es gibt aber auch andere Spielarten, gelegentlich auch mit menschlichen Hauptfiguren, wichtig scheint hierbei vor allem, dass im Titel Wörter wie magisch, zauberhaft oder geheimnisvoll vorkommen. So wird sogar eine bei einem Floristen angesiedelte Story interessant („Der magische Blumenladen“). Natürlich gibt es auf dem Markt schon ziemlich viel, vom zauberhaften Wunschbuchladen bis zum zuckersüßen Wunderladen (oder so). Aber da finde ich schon etwas. Die zauberhafte Zeitungsredaktion (Alliteration, schon mal nicht schlecht) zum Beispiel. Band 1: Dora Dachs allein mit dem fiesen Drucker. Oder Band 2: Rosi Ratte: Rettung vor Redaktionsschluss.

Kann eigentlich nicht viel schief gehen. Drücken Sie mir die Daumen.

