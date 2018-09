Der tägliche Kleinkrieg gegen die Plastiksucht

Darf ich Sie heute zu einem kleinen Selbstversuch einladen? Probieren Sie, sich einen Tag lang zu ernähren, ohne dabei Kunststoffe zu erwerben. Meine Prognose: Sofern Sie nicht fasten, als Landwirt die Möglichkeit zur Selbstversorgung haben oder sich beim Einkauf enorm konzentrieren, wird Ihnen dies misslingen. Es beginnt morgens bei der Milch: Sie gibt es fast überall in Europa nur mehr im Tetrapak, nachdem die Pfandsysteme für Glasflaschen abgeschafft wurden. Lag das nur an der Bequemlichkeit der Kunden? Mitnichten, ergab die sehr lesenswerte Untersuchung in einer der jüngsten Ausgaben des französischen Wochenmagazins „Le 1“: Die Pfandsysteme verschwanden nach und nach, weil man in den Neunzigerjahren in fast allen europäischen Staaten die bewusste politische Entscheidung traf, auf das Plastikrecycling zu setzen und die dafür notwendigen Systeme entsprechend zu fördern. Bloß ist die Idee, man könne Plastik umweltschonend wiederverwerten, irrig: Aus einer alten Colaflasche kann man keine neue machen, das lassen die Kunststoffpolymere nicht zu. Und so haben wir uns jene Abhängigkeit vom Plastik herbeisubventioniert, die dazu führt, dass wir jährlich im Durchschnitt unser Körpergewicht an Plastikmüll verursachen.

Was kann der einzelne Bürger tun? Mangels mutiger politischer Entscheidungen, die über Strohhalmverbote hinausgehen, bleibt nur die Schärfung des Bewusstseins. Muss ich wirklich die in Plastikfolie eingeschweißten Äpfel kaufen? Befriedigend ist dieser ökologische Kleinkrieg nicht. Ich kaufe zum Beispiel kein Joghurt in Plastikbechern mehr, doch bei jedem Glas, das ich in den Einkaufswagen lege, muss ich an die durch Transport und Einschmelzen erzeugten CO2-Emissionen denken. Ist das unter dem Strich umweltfreundlicher? Man muss sich Sisyphos als glücklichen Konsumenten vorstellen.

E-Mails an: oliver.grimm@diepresse.com

("Die Presse", Print-Ausgabe, 25.09.2018)