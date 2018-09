Neuer Trail auf dem Hochwechsel: Kugelbahn für Mountainbiker

Im angespannten Verhältnis zwischen Waldbesitzern und Mountainbikern gibt es ausnahmsweise ein Signal lokaler Entspannung: Am Samstag wird eine neue Strecke für die Abfahrt vom Hochwechsel auf der nördlichen, also niederösterreichischen Seite eröffnet. Das bedeutet: Hier dürfen die Radler (mit Ticket) fahren, und der Grundeigentümer kann darauf vertrauen, dass die Abfahrten auf der gebauten Strecke kanalisiert werden.

MIt Schwung macht es am meisten Spaß – Benedikt Kommenda

Genau genommen erinnert sie freilich weniger an einen Kanal als an eine Kugelbahn: Sie verläuft kreuz und quer über den Hang, 2,7 Kilometer lang und 265 Höhenmeter abwärts zur Marienseer Schwaig, mit Anliegerkurven, in die sich die Fahrer vertrauensvoll hineinlegen können und sollen. Wie jeder gute Trail macht auch der neue nur dann wirklich Spaß, wenn man ihn mit (dosiertem) Schwung durchfährt. Das letzte Stück oberhalb der Marienseer Schwaig war diese Woche noch in Bau – Benedikt Kommenda

Der schmale Weg ist Teil der „Wexl Trails“, eines auch aus Forststraßen bestehenden Netzes von Radstrecken zwischen St. Corona und Mönichkirchen. Ich durfte ihn schon am vergangenen Sonntag ausprobieren. Ein Pech nur, dass sich die gute Aussicht auf eine gute Sicht auf 1743 Metern Seehöhe nicht realisiert hat: Der Gipfel lag gut zugedeckt unter einer Regenwolke.

Die Aussicht könnte besser sein – Benedikt Kommenda

Den meisten Spaß macht mir aber ohnehin das Hinauffahren; rund 900 Höhenmeter geht es von St. Corona bergauf. Auch wenn ein paar Passagen recht steil sind, lasse ich die E-Bike-Option beiseite. Bloß das erste Drittel könnte man sich sparen, indem man das Shuttleservice bis zum Speicherteich benützt; dafür müsste man aber ausgerechnet auf den Uphill-Flow-Trail verzichten, den kurzweiligsten Teil des Weges in die Höhe.

Die Weidetore lassen sich umfahren - aber nur ohne Treten, sonst knirscht es beim Pedal – Benedikt Kommenda

Der führt ab dem Teich über die Kampsteiner und die Feistritzer Schwaig sowie das Dreiländereck bis zum Wetterkoglerhaus. Oben markieren ein Schild und zwei Steinreihen den Anfang von Trail 23 – „The WU“. Benannt ist er nicht nach einer Uni oder einem Chinesen. Sondern, bewusst etwas rätselhaft, zu anonymen Ehren eines verstorbenen Freundes eines der Organisatoren.



