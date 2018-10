Das also. Es ist nämlich so, dass das Kind sehr gern rechnet. Ich nicht. Auf wundersame Weise habe ich zwar sehr passabel (Zweier!) in Mathematik maturiert, die acht Jahre davor aber abwechselnd gelitten, gekämpft und ahnungslos im Unterricht zugeschaut. (Das Schlimmste waren diese „Auto A fährt um 7.40 Uhr in Graz weg. Auto B um 8.15 Uhr in Wien . . .“) Soll ich vor anderen Menschen etwas im Kopf ausrechnen, werde ich nervös. Sofort kommen die alten Blackout-Momente wieder hoch, als mich der Mathematiklehrer zum Rechnen an die Tafel geholt hat und ich nicht einmal mehr die simpelsten Gleichungen lösen konnte.

Schon als Kind war mir jedes Verständnis für Zahlen fremd. Als mir die Mama in der Stadt Maroni kaufen wollte und „ein Viertel Kilo“ bestellt hat (früher in Graz kaufte man die Maroni nach Gewicht), protestierte ich dagegen mit einem „Das ist unfair, die Oma kauft mir immer ein Achtel“ – annehmend, dass ein Achtel natürlich doppelt so viel wie ein Viertel sei. Bis die Mama mich aufklärte, dass genau das Gegenteil der Fall sei. (Seither verstehe ich zumindest das Bruchrechnen.)

Auch Prozente waren lang ein großes Rätsel. Ich war etwa sehr lang der Meinung, dass zehn Prozent einfach immer, egal von welchem Betrag, zehn Schilling sein mussten – weil wir offenbar in der Schule anhand von hundert Schilling das Prozentrechnen gelernt hatten. Daran musste ich neulich denken, als mir eine Freundin folgende Episode schilderte: In ihrer Straße hatte ein Mädchen einen Stand aufgebaut und verkaufte ihre Zeichnungen. Auf die Frage, was denn eines ihrer Bilder koste, sagte das Mädchen: „Eigentlich 50 Cent. Aber du hast Glück: Heute gibt es 50 Prozent auf alles, also ist das Bild gratis.“ Liebes Mädchen, ich weiß genau, wie es ist, du zu sein.

E-Mails an: mirjam.marits@diepresse.com

("Die Presse", Print-Ausgabe, 06.10.2018)