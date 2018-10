SPORT-CLUB: Herbstgefühle

Wenn die Tage länger, die Sonnenstrahlen intensiver und die Wiesen bunter werden, steigen, so sagt es der Volksmund, in den Menschen die Frühlingsgefühle auf. Wenn die Tage kürzer, der Wind kühler und die Bäume kahler werden, wird maximal eine allgemeine Herbstdepression konstatiert. Dabei hat sich der Herbst einen solch schlechten Ruf gar nicht verdient.

Denn selten habe ich die Menschen so ausflugsfreudig, naturverbunden und euphorisch wie in den goldenen Herbsttagen gesehen. Viele sind am vergangenen Wochenende auf einen Berg gestiegen. Ich habe mehrere umrundet. Gestartet wurde der Weg um den Gosaukamm am Parkplatz bei den Hofalmen am Ende der Mautstraße im salzburgerischen Filzmoos. Auf den ersten steilen Kilometern hieß es sich an den (trotz minimalistischer Packweise) schweren Rucksack für die Zweitageswanderung zu gewöhnen. Nach eineinhalb Stunden, bei der bereits geschlossenen Hofpürgelhütte, wurde er um ein paar Scheiben Brot, Wurst und Käse erleichtert. Mit Blick auf das Dachsteingebirge schmeckt die Jause doppelt so gut. Auf dem Austriaweg, der über Almweiden, durch Latschenstreifen und vorbei an steilen Felswänden führt, haben wir mehr Murmeltiere und Gämsen als Wanderer getroffen. Nach fast sieben Stunden haben wir die zu Oberösterreich gehörende Gablonzer Hütte erreicht. Noch nie habe ich mich so auf eine Nacht in einem Stockbett gefreut. Am nächsten Morgen sind wir bei den ersten Sonnenstrahlen mit Blick auf den dunkelblauen Gosausee und die orange-gelb-roten Wälder weitergestampft. Es ging über Geröllfelder hinein in ein schroffes Tal. Statt der Wanderstöcke wurden beim Kraxeln über die Felsen die Hände eingesetzt. Mit Blick auf die imposante Bischofsmütze haben wir den höchsten Punkt, den Steiglpass auf 2015 Metern, erreicht. Das Panorama hat mich beim Abstieg zumindest etwas von meiner Höhenangst abgelenkt.

Zurück am Parkplatz war klar: Es war nicht nur meine anstrengendste, sondern auch meine bisher schönste Wanderung. Das ist weniger der journalistischen Übertreibung und mehr den Herbstgefühlen geschuldet.

E-Mails an:

("Die Presse", Print-Ausgabe, 18.10.2018)