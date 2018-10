MEIN SAMSTAG: Regenjackenwetter

Jetzt war ich beruflich ein paar Tage außer Landes, und der Herbst hier in Wien ist immer noch so, wie er nicht sein soll. Viel zu schön, viel zu trocken. Das Entspannende dabei ist allerdings, dass wir bisher ohne die Top-drei-Herbstbekleidungsstücke jedes (Klein-)Kindes ausgekommen sind: Regenjacke, Gummistiefel, Gatschhose. Alle drei lehnt das Kind aus ästhetischen Gründen ab, bei den Gatschhosen kommt noch dazu, dass es sich mit seinen acht Jahren viel zu erwachsen für so eine Kleinkinder-Dreckschutz-Latzhose fühlt.

Ich wiederum habe ein ausgeprägtes Faible für Regenbekleidung, die ich, wenn das mit dem Wetter so weitergeht, überhaupt nicht angemessen ausführen kann. Ich weiß nicht, ob Sie den Regenbekleidungsmarkt auch so intensiv beobachten wie ich. So eine Regenjacke muss heutzutage nicht mehr nur wasser- und winddicht sein. Mit der heutigen Generation kannst du problemlos gleichermaßen in Gletschergebiete reisen wie tiefseetauchen gehen, so allumfassend sind sie ausgestattet, auch wenn du mit deiner High-Performance-Beschichtung (gibt es wirklich) vielleicht nur von daheim 50 Meter bei leichtem Nieselregen und mehrstelligen Plusgraden bis zur Bushaltestelle bewältigen musst. Da gibt es Regenjacken mit Taftfutter (was ist das genau?) oder andere mit elastischen Armstulpen (und das?). Wer möchte, kann sich heute eine Regenjacke mit dekorativer Kellerfalte besorgen (wie sieht wohl eine undekorative Kellerfalte aus?) oder überhaupt gleich – es klingt ein bisschen nach Pkw-Bestandteil, finde ich – eine mit gedoppelter Windschutzleiste.

Ich will ja nicht schon wieder mit einer „Früher, als ich ein Kind war...“-Geschichte daherkommen. Aber: Früher, als ich ein Kind war, haben sie uns einfach knallgelbe Plastikmatten mit einem Loch in der Mitte für den Kopf übergestülpt. Das nannte sich Pellerine oder Wetterfleck und hat auch gereicht, auch wenn es natürlich zum Davonlaufen aussah. Vielleicht sollte ich dem Kind ein paar alte Fotos zeigen. Da wird es seine atmungsaktive 3-in-1-Allwetterjacke mit Kinnschutz bestimmt gleich viel lieber anziehen.

("Die Presse", Print-Ausgabe, 20.10.2018)