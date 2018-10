Sag nie Tintenkiller zu ihm

Neulich hat mich das Kind gebeten, ihm einen neuen Tintenkiller zu besorgen. Für mich war der Tintenkiller immer der Hero im Federpennal. Nicht nur, weil man damit Geschriebenes wie von Zauberhand verschwinden lassen konnte. (Das mit dem Drüberschreiben über die gelöschten Stellen hat wiederum nie so richtig funktioniert.) Sondern auch, weil wir Kinder damals die beiden Spitzen in den Mund genommen haben, um herauszufinden, ob der Löschstift oder die Drüberschreibspitze grauslicher schmeckt. Sie brauchen das jetzt nicht zu versuchen, ich darf nach vielfach ausgeführten Tests mitteilen: Beide gleich grauslich.

Das Kind jedenfalls bestellt bei mir „genau den gleichen“ Tintenkiller, den es derzeit hat. Kein Problem, denke ich mir. Bis ich dann eine ganze Mittagspause vor dem Füllfederzubehörregal verbringe. Weil: Viel zu viel Auswahl. Welcher ist der richtige? Ziemlich sicher ist es nicht das Modell „No mistake“ (seltsamer Name eigentlich für ein Produkt, dessen Existenzgrundlage das Fehlermachen ist). Daneben reihen sich Supersheriffs, Superpiraten und Superhaie aneinander, so heißen die Tintenkiller heutzutage. („Tintenkiller“ heißt übrigens keiner, der politisch korrekte Begriff ist Tintenlöscher.) Und zwar in so vielen Farben, dass mir ganz schwindlig wird, von den unterschiedlichen Breiten der Spitzen fange ich gar nicht an. Rosa, blau, türkis, orange. Welchen hat das Kind gemeint? Unnötig zu erwähnen, dass ich natürlich den falschen Tintenkillersheriff erwischt habe. Wie in vergleichbaren Fällen in der Vergangenheit habe ich mit Pokerface meine Standardnotlüge ausgepackt: Deiner war leider aus, daher musste ich den nehmen. Natürlich könnten Sie jetzt sagen, ich hätte den alten Tintenkiller einfach mitnehmen oder fotografieren können. Aber wissen Sie was? So eine Kolumne schreibt sich halt auch nicht von selbst.

E-Mails an: mirjam.marits@diepresse.com

("Die Presse", Print-Ausgabe, 27.10.2018)