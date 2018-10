Wiens Bezirke haben es nicht so mit Männlichkeit

Der heilige Schlendrian gilt als Schutzpatron der schlampigen Anwendung der Wiener Bezirksgrammatik. Zelebriert wird sein Gedenken fast täglich – und wenn irgendwo „in Neubau“ oder „in Alsergrund“ zu lesen ist, grinst der Heilige auf seiner Wolke selig vor sich hin. Wer allerdings lieber die Wiener Bezirke korrekt benennt, als einem erfundenen Heiligen zu huldigen, muss sich nur ein paar Kleinigkeiten merken. Dass nämlich der 1., 2., 3., 4., 8., 20. und 22. Bezirk weiblich sind und mit Artikel bezeichnet werden. Dass es mit dem 7. und dem 9. Bezirk nur zwei männliche Bezirksnamen gibt. Und dass alle anderen Bezirke Wiens ohne Artikel genannt werden. So einfach ist das. Aber Vorsicht, diese Information allein lässt dem heiligen Schlendrian durchaus noch Momente des Amüsements offen. Denn auch wenn der vierte Bezirk weiblich ist, heißt es nicht „in der“, sondern „auf der Wieden“. Das kommt daher, dass sich der Name vom Begriff „Widum“ ableitet, was einst für ein gewidmetes Gut bzw. einen Pfarrhof stand. (Der Weidenbaum im Wappen bezieht sich dagegen auf die Weiden, die dort einst gestanden haben sollen.) Genauso wohnt man im 7. Bezirk nicht im, sondern am Neubau – wenn dort auch meist im Altbau. So wie auch die Bewohner des 9. Bezirks am Alsergrund leben.

Bei Bezirken, die auf -stadt enden, ist es einfach – man lebt in der Inneren Stadt, der Leopoldstadt, der Josefstadt und der Donaustadt. Aber kommen Sie nicht auf die Idee, dass man deswegen auch im Floridsdorf wohnen könnte. Wer davon spricht, dass er am Simmering wohnt, outet sich ohnehin als ortsunkundig. Und zugegeben, in der Landstraße klingt auf den ersten Blick etwas schräg – aber auf der Landstraße ist trotzdem falsch. Die typische Wiener Lösung: Man sagt zum dritten Bezirk einfach Erdberg. Aber das ist dann sogar dem heiligen Schlendrian ein bisschen zu arg.

("Die Presse", Print-Ausgabe, 29.10.2018)