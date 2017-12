Salzburgerland: Stille Nacht und Funken in der Finsternis

Weihnachten in Salzburgs Bergen ist Weihnachten im Schnee. Eine romantische Kulisse, die uns in den vergangenen Jahren nicht immer beschert worden ist. Der Schnee vermittelt nostalgische Bilder – vom Christbaumholen im Wald, von alten Bräuchen wie dem Anglöckeln, vom Herumstapfen im tiefen Schnee. Unterlegt von weihnachtlicher Musik – aus der ein Lied alle anderen Titel zu überragen scheint, weil es der Inbegriff des Weihnachtsfests geworden ist: Im kommenden Jahr werden sich über ein Dutzend Orte im Salzburgerland, in Oberösterreich und Tirol, in denen „Stille Nacht! Heilige Nacht!“ entstanden ist und sich verbreitet hat und in denen seine Schöpfer, der Priester und Dichter Joseph Mohr und der Lehrer Franz Xaver Gruber, gewirkt haben, diesem Kulturgut widmen. Einer der Orte, der schon jetzt eine große Rolle spielt, ist Wagrain, wo es neben der Joseph-Mohr-Schule und seinem Grab auch einen weiteren Ort gibt.

Stille-Nacht-Museum

„Uns der Gnaden Fülle lässt seh'n, Jesum in Menschengestalt.“ In großen metallernen Lettern ist die überlieferte Liedzeile von „Stille Nacht! Heilige Nacht!“ an einer Glasfront vor dem Gebäude angebracht. Den Text geschrieben hat Joseph Franz Mohr, das Haus erzählt zum 200-jährigen Jubiläum (2018) der Uraufführung eines der berühmtesten Lieder der Welt seine Geschichte. Die Rede ist vom Pflegerschlössl in Wagrain, am 3. Dezember wurde in den ehrwürdigen Mauern das Stille-Nacht-Museum eröffnet.



225 Jahre ist es alt, das barocke Architekturjuwel im Norden von Wagrain. Bis 2014 war es noch Privathaus und bewohnt, danach übergab die letzte Eigentümerfamilie das Gebäude der Gemeinde. „Dass es einer kulturellen Bestimmung zugeführt werden muss, war uns sofort klar. Hier sind unvergleichbar gut erhaltene Stuckdecken aus der Bauzeit erhalten. Die Fenster aus mundgeblasenem Glas sind ebenso original vorhanden wie die Türschlösser, Bauernkästen und die barocken Dacheinbauten“, erzählt die Kunsthistorikerin Carola Schmidt.



Als Leiterin des Kulturvereins Blaues Fenster zeichnete sie in den vergangenen Jahren für die museale Wandlung des Pflegerschlössls hauptverantwortlich. Rund zwei Millionen Euro wurden investiert, nicht nur in Restaurierung, sondern auch in die Erweiterung. Dazu gekommen sind etwa ein gläserner Lift für einen barrierefreien Zugang und ein zweigeschoßiger Zubau mit Raum für Sonderausstellungen und Ateliers. „Ich denke, die Symbiose aus alter Substanz und modernem Anspruch ist uns gut gelungen“, sagt Schmidt. Eine Symbiose, auf die auch bei der Präsentation der Dauerausstellung Wert gelegt wird.



Seit drei Wochen ermöglicht eine Mischung aus zeitgeschichtlichen Objekten und Multimediastationen den Museumsbesuchern, die Geschichte des Liedes und seines Autors neu zu erleben. Während im Erdgeschoß des denkmalgeschützten Gebäudes eine interaktive Wand die Geschichte Wagrains beschreibt, sind die Räume des oberen Geschoßes dem Lied sowie dem Leben und Wirken des Dichters gewidmet. „Wir wollen eine alte Geschichte mithilfe moderner Methoden lebendig machen“, sagt Schmidt.

Sozialer Einsatz

Zu erzählen gibt es vieles. Etwa, dass Joseph Mohr 1818 den Lehrer Franz Xaver Gruber bat, für sein in Mariapfarr verfasstes Gedicht „Stille Nacht, heilige Nacht“ eine passende Melodie zu komponieren, und dass das Weihnachtslied am 24. Dezember 1818 bei der Christmette in der Sankt-Nikola-Kirche in Österreichisch-Laufen (Oberndorf) uraufgeführt wurde. Auf einem interaktiven Globus kann der weltweiten Verbreitung des Liedes nachgespürt werden. Zu hören ist es in unzähligen Bearbeitungen und Instrumentierungen, allesamt eingespielt von Studierenden des Salzburger Mozarteums. Über Mohr erfährt man im Museum vor allem von seiner Zeit in Wagrain. Ab 1837 arbeitete er hier als Vikar und hinterließ in seinen letzten elf Lebensjahren positive Spuren. Auf Mohrs Veranlassung wurde eine Schule neu gebaut und ein Ausgleichsfonds gegründet, um Kindern von mittellosen Eltern den Schulbesuch zu ermöglichen. Mohr startete zudem die Initiative für den Bau eines Armen- und Altenheims, das erst nach seinem Tod errichtet wurde. Der 1897 in Salzburg geborene Priester und Dichter, der bereits als Kind an einer Lungenkrankheit litt, verstarb am 4. Dezember 1848 in Wagrain an den Folgen einer Lungenlähmung. Seine letzte Ruhe hat er auf dem örtlichen Friedhof gefunden, dort, wo vor seinem Grab alljährlich zu Weihnachten der Wagrainer Kirchenchor singend Mohrs sozialen Engagements gedenkt.

Zeitverständnis

„Wagrain ist ein Ort, der sich sehr stark mit dem Text des Liedes und in diesem Sinne mit Zeit und Ruhe auseinandersetzt. Das Pflegerschlössl versteht sich nicht nur als Museum, sondern auch als Rückzugsort für Erwachsene wie für Kinder“, meint Carola Schmidt in Anspielung auf das liedaffine Thema, das im zweiten Obergeschoß des Museums omnipräsent ist. Im Filmraum werden die Besucher dann mit Fragen wie „Was ist Zeit?“, „Wie wird Zeit persönlich bewertet?“ oder „Was macht Zeit außergewöhnlich?“ konfrontiert. Dazu passt dann auch die zur Schau gestellte ungewöhnliche Uhrensammlung der letzten Eigentümerfamilie des Hauses. Zu sehen sind mechanische Uhren und Uhrwerke aus mehr als drei Jahrhunderten.

Der zentrale Heimatbegriff

Über das besondere Verständnis von Zeit in Wagrain wusste übrigens auch der zweite berühmte Dichtersohn des Ortes, Karl Heinrich Waggerl, zu berichten, ohne dessen Beitrag zur Weihnachtszeit nichts geht: „Ein geheimer Zauber muss wohl über diesem Dorf liegen. Leute von weit her ließen plötzlich alles hinter sich und wurden hier sesshaft – nicht als heilige Einsiedler versteht sich, sondern einfach, weil das Leben hier ein Geschäft ist, für das man sich Zeit lassen muss.“ Mit fünf Millionen verkauften Büchern und Übersetzungen in vielen Sprachen zählt Waggerl zu den meistgelesenen deutschsprachigen Autoren des 20. Jahrhunderts. Den gebürtigen Bad Gasteiner zog es 1920 mit seiner Frau, Edith, als Lehrer nach Wagrain, wo er bis zu seinem Tod 1973 lebte. „Das ,Waggerl-Haus‘, das von der Marktgemeinde und dem Verein Blaues Fenster 1994 zum Museum umgestaltet wurde, dient als Ort des Wiedersehens und der Auseinandersetzung mit dem Dichter“, sagt Vereinsobfrau Maria Walchhofer und betont den Charakter des Heimatmuseums, „da ja der Begriff Heimat für Waggerls Werk zentral war.“ Daher sind die wichtigsten Räume belassen, wie Waggerl sie bewohnt hat. Zu sehen sind neben Infotafeln, Vitrinen, Hörstationen und einem Videofilm auch Beispiele kunsthandwerklicher Tätigkeiten Waggerls, der als Buchbinder, Maler, Zeichner oder Fotograf wirkte. In Erinnerung bleiben aber vor allem seine Texte und insbesondere die populären literarischen Betrachtungen des bekennenden Atheisten der „stillsten Zeit im Jahr“ – „gottlob für einen winzigen Funken Licht in der schrecklichen Finsternis“.

