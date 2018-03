Südafrika, Österreich und viel dazwischen

Eigentlich ist es paradox - ge gen größere Zwischenfälle auf Reiseabenteuern kann man sich ganz gut wappnen - mit Impfungen, Satellitentelefon, Ersatzreifen. Gegen kleinere indes erscheint man machtlos: Vielleicht hätte er vor der Abreise in Südafrika doch zum Zahnarzt gehen sollen, überlegt Benedikt von Loebell, als er mitten in Namibia eine Entscheidung treffen muss. Umdrehen? Oder weiterfahren, in der Gewissheit, dass er sich mit jedem Kilometer weiter in den Busch und weiter weg von Stadt und Infrastruktur bewegt? Dass da lange ein großes Nichts kommt bis zur Grenze zu Angola und dahinter erst recht? Außer ein paar Naturschönheiten, die man nur ohne eine dringend anstehende Wurzelbehandlung zu genießen imstande ist. Orte wie die tierreiche Etosha-Pfanne oder dann am Kunene, dem Grenzfluss im Norden Namibias, die bekannten Epupa Falls.

Also doch umkehren, Telefonate mit Freunden mit Zahnarztkontakten führen 600 Kilometern retour in die Hauptstadt Windhuk (zumindest die Straßen sind recht gut ausgebaut). Um dann allerdings, wieder fit, auf den wiedergewonnenen Kilometern einen Autounfall zu erleben, bei dem durch viel Glück nur das Fahrzeug (Radaufhängung) in Mitleidenschaft gezogen wird. Wieder abwarten, aber die Zeit nutzen, zum Fotografieren und bürokratische Checkereien. In Namibias kleinstädtischen Outback dauern Reparaturen halt ein wenig länger.

Sein Auto hat schon vieles ausgehalten, erzählt Loebell. Vor einigen Jahren war der international beschäftigte Fotojournalist mit seinem Landrover Defender bereits lange in Afrika unterwegs gewesen. Über die Ostflanke des Kontinents ist er quasi "eingereist". Über die Westflanke reist er in Etappen und manchen arbeitsbedingten Unterbrechungen wieder aus: Zuerst nach Norden - von Südafrika nach Kamerun - wenn möglich am Rand entlang. Dann, beim Golf von Guinea, eine große Linkskurve Richtung Westen, durch einen Fleckerlteppich aus Staaten. Folgt eine Rechtskurve nach Norden, von den Tropen durch die Wüste. Bis er auf dem Kontinent, in Marokko, buchstäblich ansteht. Um dann auf den nächsten überzusetzen und dort die nördlichste Festlandmasse anzusteuern. Vom Nordkap soll die Reise einen Schlenker machen und auf einer Ostroute zurückführen. Mit einem Ziel: heim, Wien und Waldviertel.

Afrika aufwärts: Südafrika, Österreich und viel dazwischen

Die Idee einer Umrundung Afrikas hatte ihm schon länger vorgeschwebt, bis im Vorjahr der Entschluss fiel. "Ursprünglich wollte ich am 28. Oktober an Südafrikas südlichstem Punkt starten. Aber in der Regenzeit hat das keinen Sinn." So setzte Loebell sich Mitte Jänner in Südafrika ins Auto, gut ausgerüstet mit Sprit- und Wasserkanistern, Basisproviant, Chloridtabletten zum Wasserabkochen, technischem Equipment, Werkzeug, Ersatzteilen und Schneeketten - mit einem klaren Plan, aber keinem Druck. Der Weg sollte das Ziel sein, kein Abenteuer seiner selbst willen, keine sich selbstauferlegte Agenda, die um jeden Preis einzuhalten ist. Man müsse die Route auch einmal ändern, sie für einen Auftrag auch einmal unterbrechen und an der Schlussstelle wieder aufnehmen können.

In den Post-2009er-Jahren war Loebell der Landschaft und Natur Afrikas verfallen, es verfestigte sich die Idee, nach Südafrika auszuwandern, um dort fotografisch zu arbeiten. Doch die Erwartungen an Kapstadt erfüllten sich nicht - "die Stadt ist vor allem ein Ort, um Mode und Werbung zu fotografieren". Nicht die Domänen und Bedingungen, in und mit denen der Fotojournalist vorrangig arbeitet.

Zollpapiere, Satellitentelefon

"Ich war mittlerweile in 85 Ländern unterwegs", geht Loebell die geistige Landkarte vor seinen Augen durch. "Liegt dann die westafrikanische Küste mit seinen vielen kleinen Ländern hinter mir, werden es wohl an die 100 sein." Wobei die Zahl unerheblich sei.

Eines der wichtigsten Dinge ist der "Carnet de Passages", Loebell erklärt es einfach mit "Pass fürs Auto", sprich "Zollpapiere, ohne die man in kein Land einreisen kann". Die Visa sind unterschiedlich aufwendig zu organisieren, "die hab ich bereits von Europa aus organisiert". Unterschiedlich auch die Aufenthaltsbestimmungen, die in Angola andere sind als im Kongo und wiederum andere als in Benin oder Togo.

Der 40-jährige ist alleine unterwegs, dass er sich mechanisch mit dem Auto auskennt und einiges reparieren kann, gibt ihm Sicherheit. "Ich hab im Grunde zwei Sicherheitsmaßnahmen getroffen", schildert der erfahrene Weitgereiste. "Das eine ist ein Satellitentelefon mit einem SOS-Button. Damit kann man in fünf Sekunden einen Notruf und sogar einen kurzen Unfallbericht absetzen, ein Medical Team kann innerhalb von 24 Stunden helfen. Diese Nachrichten gehen über die USA." Nummer zwei der Vorsorge ist eine gute Versicherung, die auch für Rückholung sorgt. Eine nicht weniger essenzielle Investition war das Dachzelt, das sich einfach aufklappen lässt. "Das Ungeziefer bleibt am Boden", lacht Loebell, aber eigentlich hat er keine große Furcht vor Tieren. Auch nicht vor zweibeinigen. "Ich gehe davon aus, dass der Mensch gut ist", und es komme darauf an, wie respektvoll man den Leuten begegnet. In der Nähe von Siedlungen sei es eben angeraten mit dem Ortsvorsteher zu sprechen, wolle man dort sein Nachtlager aufschlagen. Aber grundsätzlich zieht Loebell den Schutz des Buschs vor, wo nichts als der Wind ums Dachzelt streift.

Warten und Kaffee kochen

Ein solches Abenteuer wächst an der Entspanntheit, Gelassenheit, die man dafür mitbringt, oder die man auf der Reise lernt. "Man muss bei sich sein, es braucht Humor, Ruhe und Geduld. Man muss seine Pläne auch ändern können." Wenn nichts hetzt, und sich die geplanten Kilometer nicht absolvieren lassen, dann halt nicht. Bleibt Zeit, sich mehr auf das Umfeld einzulassen. Zu beobachten, zu dokumentieren, bei langen Wartezeiten an einer Grenze sich beispielweise entspannt einen Kaffee zu kochen und dann dem Zöllner, einen ohne Erwartung anzubieten. Freundlichkeit ist immer gefragt, auf Bestechungsavancen einzugehen, kein Thema.

Nicht immer wird Entspanntheit helfen, sondern vor allem Vorsicht und umsichtige Planung, denn manche Länder, die Loebell auf dem Plan hat, gelten als politische Pulverfässer, etwa der Kongo, und die Demokratische Republik Kongo, die er schnell durchfahren will. Um sich in den nächsten Ländern für Bilderserien und Beobachtungen wieder Zeit zu lassen. Oder wenig Bekanntes zu betreten, etwa wie die Insel Sao Tomé and Principe in Westafrika.

Fotomotiv ist, was sich on the road ergibt: Landschaften, Architekturen, Atmosphärisches, Miniaturen, von der Geländeform zum animalischen Detail. Erfasst mit Handyvideo, der Drohne, ganz klassisch mit der Kamera. Ankommen will Loebell in Österreich irgendwann im Juni. Aber ein Reiseplan kann, darf und soll sich ändern. Wie, das werden seine Bilder zeigen...