Samos: Weiße Dörfer, wie aus der Zeit gefallen

Die Damen sind entzückt. Was sich da rund, glatt und grau-weiß marmoriert über ihnen vorwölbt, ist nach Meinung der Museumsführerin nicht weniger als „der schönste Männerhintern der Antike“. Entsprechend selbstbewusst und geheimnisvoll lächelt sein Träger, der große Kouros, aus fünf Metern Höhe und der Distanz von 2600 Jahren. Einst säumte er, neben vielen anderen Statuen, Gräbern und Denkmälern die fast fünf Kilometer lange Heilige Straße zum Heraion, dem Heiligtum der Hera. Heute ist er der ganze Stolz des Archäologischen Museums der Stadt Samos. Und er stimmt die Wanderer stilvoll ein auf die Vergangenheit der Insel. Das Heraion selbst, der Platz, an dem die Göttin angeblich geboren wurde, erweist sich alsAnsammlung von Marmortrümmern, Kalksteinscheiben, Kapitellen und Mauerstücken und beherbergte im sechsten Jahrhundert vor Christus den größten Tempel der griechischen Welt – der wohl nie ganz vollendet wurde.

Fischer und Frontex-Soldaten

Es war der Tyrann Polykrates, der den Bau dieser Riesenanlage in Auftrag gegeben hatte, der Mann, der auch den Hafen und eine mächtige Befestigung bauen ließ und Samos zu seiner Zeit zu einer der wichtigsten Städte Griechenlands machte. Heute ist Vathy, wie es inzwischen heißt, eine Stadt von 9000 Einwohnern. Um die halbrunde Bucht zieht sich ein sehr neuer Kai, ein Plakat, „So wird unsere Stadt bald aussehen“, verspricht weitere Bänke und Bäume. Die Fischer, die an der Mole ihre Netze ordnen, scheinen direkt vom Tourismusbüro gecastet. In den schattigen Gassen dahinter dominieren Restaurants und Souvenirgeschäfte, blasse, deutsche Frontex-Soldaten, die mit zwei Booten Schiffbrüchige aufgreifen und Schlepper abschrecken sollen, schäkern mit den Verkäuferinnen.

Samos hat viele Ehrentitel: „Die Grüne“, der vielen Wälder wegen, „Brücke zwischen West und Ost“, weil die Türkei keine zwei Kilometer entfernt ist, auch „die Aufmüpfige“, da hier immer ein gewisser Drang zur Unabhängigkeit herrschte. Und von allen griechischen Inseln ist sie wahrscheinlich die mit den schönsten Wanderwegen. Diese sind meist gut instandgehalten und führen an Weinbergen, Olivenhainen und aufgeschichteten Steinterrassen vorbei ins Grün der Berge und ins Weiß der Dörfer. Aus den silbergrauen Blättern der Ölbäume züngeln die Spindeln der Zypressen, Ginster leuchtet in den Hängen. Man watet durch Kamillenfelder, vorbei an Zistrosen, bleibt an Disteln hängen, zerreibt Salbei und Schafgarbe zwischen den Fingern.

Samos – (c) imago/Westend61 (imago stock&people)

Samos war nie so bitterarm wie andere Regionen Griechenlands. Die Produktion von Öl, Leder, Wein und Tabak sorgte für etwas Wohlstand. Als in den 1980ern der Tourismus aufkam, opferten die Samioten der neuen Industrie weder Land noch Seele. Deshalb gibt es keine Hotelburgen, die Orte fasern nicht in die Hügel aus. Manche Dörfer scheinen fast aus der mitteleuropäischen Zeit gefallen. Alte Männer sitzen auf blauen Stühlen im Schatten, lassen ihr Komboloi, ihre Perlenkette, durch die Finge gleiten und die Zeit passieren. Rings um sie herum wuchert es in Ölkanistern, Tontöpfen und Wassertonnen: Mit Nelken, Geranien, Fuchsien trägt fast jedes Haus zum Farbenrausch bei.

„Wozu braucht ihr Stöcke?“

In Drakei betreibt der Geistliche auch ein Café und scheucht die Wanderer mit mildem Lächeln und segenserprobten Händen an seine Tische. In Potami schüttelt sich eine alte Dame vor Lachen, als sie der Wanderer ansichtig wird. „Wozu braucht ihr Stöcke? Ich habe nie einen Stock gebraucht.“ Dann geht sie ins Haus und kommt mit einer Flasche zurück. „Das ist besser als Stöcke. Ouzo ist gut für den Kreislauf.“ Schon am dritten Tag stellt der Wanderführer eine „gewisse Griechisierung“ der Gruppe fest: Gelassenheit kehrt ein. Beim Mittagessen wird mehr Wein nachgeordert, die Abmarschzeiten schieben sich nach hinten, man will noch sitzen bleiben. Nach der langen, fröhlichen Tafelei geht es in die Ebene. Das goldene Nachmittagslicht verleiht der Landschaft Dramatik, Bergminze und Lavendel duften jetzt am stärksten, die Gespräche verstummen. Jeder möchte diese intensiven Bilder in sich aufnehmen.

Die schönen Bilder verdrängen ein wenig die Realität unter der malerischen Oberfläche. Mit Zeitungsberichten und Analysen zur ökonomischen Misere Griechenlands steuert der Wanderführer während der Busfahrten dagegen. Dazu kommt, dass Samos vor drei Jahren einen enormen Einbruch der Besucherzahlen erlitten hat. Damals kamen täglich fast 1500 Flüchtlinge aus der Türkei übers Meer, der Strand war voll mit roten Rettungswesten. Griechen halfen, wo sie konnten. Heute sind rund 2000 Flüchtlinge in einem Camp nahe der Hauptstadt untergebracht. Oft werden die Bedingungen dort heftig kritisiert, dann wieder entspannt sich die Lage.

Die Wanderung am letzten Tag bildet den Reisehöhepunkt: Im Kerkes-Massiv an der Nordwestküste geht es, eher ab- als aufwärts, von Drakei nach Potami. Auf halber Höhe führt der schmale Pfad an der Küste entlang, auf einem Teppich aus Piniennadeln, über Marmorstufen oder schwarzgrauen Tuff. Weiße Felsen ragen hoch, kindergroße, auf Stein gepinselte Kreuze kennzeichnen eine heilige Quelle. Die Kirche darin wirkt wie ein später Eindringling in einem uralten Hain der Götter. Wind weht vom Meer, lässt die Pinien ächzen und trocknet den Schweiß. Die kleine und die große Teufelsbucht teilen sich die Wanderer mit einer Handvoll Kollegen. Diese Strecke versammelt noch einmal alles, was idyllisch, abenteuerlich und berauschend ist an Samos.

DURCH DIE BOTANIK Die beschriebene Gruppenwanderreise veranstalten Nicola Born & Christoph Hennig, nächster Termin: 2. bis 9. 10. www.italienwandern.com Flug: mit Aegean Airlines von Athen nach Samos Übernachten: Hotel Kerveli Village, Kerveli: Zimmer in mehreren Gebäuden an einem schönen Hang zum Meer. Pool, Bar, Restaurant. Im nahen Dorf gibt's eine nette Taverne. www.kerveli.gr Hotel Samaina, Kralovassi: Strand direkt über der Straße, Pool im ruhigen Innenhof. Vier Sterne. www.samainahotels.gr Essen: Taverna Balkoni: Patricia und Thanassis setzen auf Vorspeisen mit neuem Touch, www.taverna-balkoni.com Taverne Pera Vrisi: Stamatis Karatzas hat fast 30 Vorspeisen, Kaninchen, Lamm, Oktopus. Vourliotes, T.: +30/22730 93277.Vouros: Bei George Pyrgiotis isst man direkt am Meer frische Barbe, Makrele, Oktopus. Ireon, Tel.: +30/22730 95464 Einkaufen: Eine schöne Auswahl an Hochwertigem hat Der Webstuhl. Koumaradei, T +30/22730 41277 Lesen: Dieter Graf „Wandern auf Samos“, www.graf-editions.de

("Die Presse", Print-Ausgabe, 24.03.2018)