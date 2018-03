Kent: In den Gärten von Groombridge Palace und Leeds Castle

Auf einem Ast sitzt ein Eichhörnchen. Es schaut uns an, als fragte es sich, was wir hier oben treiben. Wir wundern uns selbst ein wenig. Denn unter unseren Füßen ist nur ein Geflecht dicker Seile, auf dem wir uns vorantasten, dann sehr viel Luft und 20 Meter tiefer der Waldboden. Umkehren ist nicht erlaubt: Der Tree Top Walk ist eine Einbahnstraße; er ist so schmal, dass zwei Personen nicht aneinander vorbeikommen. Deshalb besteht auf dem 350 Meter langen Weg durch die Baumkronen auch Überholverbot. Wir hangeln uns voran, ohne Gurte, aber sicher gehalten im schmalen, übermannshohen Netz; dennoch in großer Höhe, reichlich wackelig und mit nur einem einzigen Notausstieg in Form einer Leiter auf halber Strecke, von der ein älteres Paar vor uns Gebrauch macht. Wir klettern weiter und bewundern die Aussicht auf die Landschaft. Die Eltern versuchen, nicht allzu viel nach unten zu schauen. Der tollste Waldspaziergang überhaupt war das, erklärt unser Sohn zurück auf dem Boden. Und was für ein Glück wir haben: Der Tree Top Walk ist nicht nur brandneu, er ist auch ab zehn Jahren zugänglich und das ist genau sein Alter.

Es war die Idee des Vaters gewesen, Groombridge Place zu besuchen. Er hatte gelesen, dass Peter Greenaway in den Gärten des Herrenhauses an der Grenze der Grafschaften Kent und East Sussex einst den Film "Der Kontrakt des Zeichners" gedreht hat. Dem Kind war wichtiger, dass es dort Greifvögel geben sollte. Der Pfad durch die Baumkronen war so neu, dass er es weder auf die Website noch in unseren Reiseführer geschafft hatte. Über verschlungene schmale Landstraßen erreichten wir das Anwesen. Der Parkplatz war klein, der kleine Laden noch geschlossen; das ganze Anwesen machte einen wenig besuchten Eindruck. Aber vielleicht waren wir nur früh dran. Sobald wir das Kassenhäuschen passiert hatten, rissen die Attraktionen jedenfalls nicht mehr ab.

Groombridge Palace bietet Landleben, wie man es sich vorstellt. – flickr/Ron Robson (CC BY 2.0)

Der geheime Garten

Noch vor den Gärten aus dem 17. Jahrhundert und den Volieren der Vögel steht ein Pranger, in den Vater und Sohn freudig Köpfe und Hände stecken und fürchterliche Fratzen schneiden. An der Mauer des winzigen Arthur-Conan-Doyle-Museums in einem Gartenhäuschen ist die "Baker Street" ausgeschildert, darüber befindet sich ein Bild, das unverkennbar Sherlock Holmes mit Pfeife zeigt. Sir Arthur, so ist zu erfahren, war zu Lebzeiten ein häufiger Gast in Groombridge Place. Innen suggerieren ein mit Büchern, Bildern und Blumen dekorierter Tisch, ein Bücherschrank und ein Stuhl mit dem Rücken zum Kamin regelmäßige Arbeit. Conan Doyle beschrieb Groombridge im letzten Holmes-Roman "Tal der Angst" von 1915 sehr genau, nannte das Anwesen aus Gründen der Diskretion aber Birlstone. Unser Kind hat noch keine Holmes-Geschichten gelesen. Aber: "Klar weiß ich, dass das ein berühmter Detektiv ist. Gehört zur Allgemeinbildung."

Die Gärten sind klein, haben es aber in sich. Rasen, Rosen, Statuen, Bänke, ein "betrunkener Garten" mit krumm und schief gestutzten Buchsbüschen das alles ist sehr schön. Eine schmale Pforte führt in den ummauerten "Secret Garden". Genau wie im Buch von Frances Hodgson Burnett, das die Mutter dem Sohn vor nicht allzu langer Zeit vorlas. Allerdings hüpfen in diesem geheimen Garten keine zutraulichen Rotkehlchen umher. Es ist vielmehr etwas unheimlich. Auf einem Schild steht Schlimmes: An Heiligabend des Jahres 1686 saß hier friedlich Philip Packer, der Garten und Park angelegt hatte, in der Wintersonne, las und starb. Aus dem Priest s House, heute ein Gartenhaus, soll zudem gelegentlich das Stöhnen des Priesters zu hören sein, den zwei Nonnen, die er zuvor in nicht spezifizierter Weise schlecht behandelt hatte, im Schlaf mit einem Polster erstickten. Neben diesen beunruhigenden Details erfährt man hier auch, dass sich an dieser Stelle im Mittelalter eine Wasserburg befunden hat, deren Graben noch da ist. Es ist schade, dass nicht sie, sondern nur der gruselige Priesterschuppen überdauert hat, findet das Kind, und treibt uns weiter.

Zonkey im Garten von Groombridge Place. – Stefanie Bisping

Es will in den Wald, wo uns Abenteuerspielplätze, Riesenschaukeln und Englands längster und höchster Weg durch Baumwipfel erwarten. Vorher sehen wir allerdings noch Pfauen, die zwischen Picknicktischen stolzieren, Shetlandponys und Zonkeys. Oder Zedonks. Das sind graue Huftiere mit Gesichtern und Ohren des Esels, deren Beine wie die eines Zebras gestreift sind. Fast noch erstaunlicher als die Kreuzungen aus Esel und Zebra sind die Bäume, die wir im "Enchanted Forest" sehen. Viele Stämme haben hier nämlich Augen. Ein steinerner Löwe mit einer Krone auf dem Kopf steht am Wegrand, am gluckernden kleinen Fluss richtet sich ein riesiger urzeitlicher Vogel auf, um Jagd zu machen auf Fische oder gar auf uns? Ein verbotener Wald wie bei Harry Potter ist das, nur ohne Gefahren. Sensationell ist der Kletterspielplatz. Brücken, Stege und Kletterwände verbinden eine Reihe von Bäumen und führen zu einem Holzschiff auf einem Gewässer. Zwischen zwei Bäumen ist in fünf Metern Höhe ein Netz gespannt, dessen hohe Seitenwände den Absturz verhindern, während man auf dicken Seilen laufend von Krone zu Krone gelangt. Die Wanderung durch dieses kurze Netz ist indessen nur ein Vorgeschmack auf den richtigen Hochseilpfad, der in 20Metern Höhe durch Eichen, Pinien und Kastanien führt.

Ein Schloss "geöffnet für die Nachwelt, nicht für den Gewinn."

Gärten mit "family attractions"

Einfach super war das, sagt das Kind, als wir den Tree Top Walk geschafft haben. Mittlerweile sind noch mehr Familien mit Kindern unterwegs; auch in Frankreich und in England sind Ferien. Die englischen Kinder erkennen wir vor dem ersten Wort an ihren nackten Beinen. "England härtet ab", hatte unser Sohn schon bei früheren Reisen beobachtet. Als kontinentale Weichlinge haben wir bei dieser winterlichen Kurzreise natürlich auf Shorts verzichtet. Doch einmal mehr stellen wir fest, dass die Begeisterung der Insulaner fürs Frischlufterlebnis nicht nur jahreszeitenunabhängig ist, sondern auch ein wichtiges pädagogisches Ziel. Deshalb lassen sie ihre Kinder bei jeder Gelegenheit durch Gärten und Parks laufen, deren Betreiber einander in "family attrac tions" zu überbieten suchen.

Unser Sohn erprobt die Schaukeln, die an langen Seilen über Abhängen schwingen, und läuft über den 700 Meter langen Steg, der 200 Treppenstufen überwindet und über Baumstämme, Hängebrücken und Netze in einem Bogen zurück zu Gärten und Picknickbänken führt. Immer wieder öffnen Balkone im Steg Ausblicke in die Hügel. Hier ist nicht zu ahnen, dass es in Kent und Sussex Dörfer, Straßen und sogar Städte gibt. So schön war es im Wald, dass das Kind nach einem Scone mit Erdbeermarmelade natürlich im Freien genossen sofort noch eine Runde drehen will. Auch im Eiltempo dauert der Parcours von Spielplatz, Wipfelpfad und Steg eine Stunde.

Als allerletzte Besucher verlassen wir den Park. Bei Einbruch der Dämmerung schließt Groombridge Place die Tore. Im Winterhalbjahr bedeutet das, dass man den verzauberten Wald um 16 Uhr verlassen muss. Auf der Fahrt zurück zum Hotel sehen wir einen schönen Pub und halten an. Unser Sohn schätzt diese Restaurants mit Bänken, Pölstern, Teppichen und Kamin, in denen man es sich sehr gemütlich machen kann, während man auf Fish and Chips oder einen riesigen Hamburger wartet. Groombridge Place war fein. Ob die Burg, die wir uns für morgen vorgenommen haben, da mithalten kann?

Sie tut, was sie kann. Leeds Castle ist so berühmt und wuchtig wie Groombridge versteckt und geheim. Als "schönstes Schloss der Welt" bezeichnet es ohne jede Zurückhaltung die Stiftung, die es seit dem Tod der letzten Besitzerin 1974 für die Nation erhält. "Not for profit, but for posterity" nicht für den Gewinn, sondern für die Nachwelt lautet das Stiftungsmotto, das die stolzen Preise für Eintritt, Andenken und Vogelfutter erträglich machen soll. Jedenfalls kann sich dieses Schwergewicht unter Südostenglands Schlössern sehen lassen. Seit 900 Jahren steht an dieser Stelle eine Burg. Sie war Heimat von sechs Königinnen, unter ihnen Catherine de Valois, die französische Witwe Heinrichs V., und Katharina von Aragon, die erste Gattin von Heinrich VIII. Ihr heutiges, gleichwohl mittelalterliches Gesicht erhielt die Burg jedoch erst im frühen 19. Jahrhundert.

Vom Fabelwesen zum Fährboot

Toll sieht sie aus, wie sie da von Weitem sichtbar und mit einem breiten Wassergraben umgeben steht, findet das Kind. Aber zunächst warten andere Aufgaben. Gärten und Park sind so groß, dass viele Leute die Miniaturbahn auf dem Weg vom Eingang zur Burg nehmen. Das kommt für uns nicht infrage; schließlich ist in Parks immer der Weg das Ziel. Denn es gibt einiges zu sehen. Die Grünflächen sind fest in der Hand von Schwänen, Enten und Möwen; Baumstümpfe und -stämme sind zu Fabelwesen geschnitzt. Kletterspielplätze unterschiedlicher Schwierigkeitsgrade, weite Rasenflächen, ein See mit Fährboot, ein mediterraner Garten und ein Küchengarten sowie ein Kino mit Filmvorführungen über den Luftkrieg um England sind nur einige der generationenübergreifenden Attraktionen, die an einem Tag kaum zu schaffen sind. Wir sehen Ritter kämpfen und Greifvögel fliegen, spielen Fußball und suchen unter Bäumen nach Ästen, die sich als Zauberstäbe eignen.

Das Labyrinth von Leeds Castle in Kent hat es in sich. – Leeds Castle

Unterdessen wandelt sich der verhangene Morgen zum hellen Sonnentag, sodass wir sogar unsere Picknickdecke ausbreiten können. Das Beste aber ist das Labyrinth aus 2400 Eiben. Beim Blick von einem nahen Hügel sieht es gar nicht so kompliziert aus. Die Wege innerhalb des eckigen Labyrinths verlaufen in Bögen, sodass sich die Form einer Krone ergibt. Innen sehen wir allerdings nur noch dichtes, hohes Grün und den Felsen im Zentrum, der oft nur wenige Meter entfernt ist. Jedes Mal, wenn wir ihn verfehlt haben, bietet uns ein freundlicher Aufseher Hilfe an. Doch davon will das Kind nichts wissen. Schließlich finden wir die richtige Abzweigung. Vom Aussichtsfelsen aus schauen wir zu, wie andere Menschen durch die Gänge irren. Der Rückweg führt durch eine Grotte unter dem Felsen, in der eine Geisterbahn weitere Schrecken erzeugt. Aber immerhin gibt es hier nur einen Ausweg. Zügig durchmessen wir die Gemächer des Schlosses, denn schon wieder naht die Dämmerung, früher als zu Hause. Das ist blöd, sagt das Kind, aber dass man so viel draußen ist, das ist klasse. In England ist eben immer gutes Wetter, sogar im Winter.