Die anderen Freunde, die anderen Fremden

Man spricht deutsch: Was auf Schildern vor Trattorien, als Filmtitel und Versprechen im Internet wirkt und möglicherweise auch den einen oder anderen Touristen anlockt, dreht sich ins Gegenteil, sobald es sich nicht auf den Gastgeber, sondern den Mitreisenden bezieht. Wie eine aktuelle Umfrage der Buchungsplattform Checkfelix.com zeigt, sind gerade Reisende aus der D-A-CH-Region eher nicht darauf erpicht, an fremden Gestaden die eigenen Landsleute zu treffen. Sie geben sich teils sogar besondere Mühe, dem jovialen „Sind Sie auch aus . . .?“ zu entgehen. Am eifrigsten beim Nichtfraternisieren sind dabei die Schweizer, von denen jeder zehnte Befragte angegeben hat, an der Perfektionierung seiner Nichterkennbarkeit im Ausland zu arbeiten: So senken diese Eidgenossen sogar die Stimme oder sprechen extra in einer anderen Sprache, sobald sich reisende Mitbürger nähern. Gefolgt von den Österreichern und den Deutschen, von denen immerhin noch acht Prozent angeben, ihren Landsleuten gerne weiträumig aus dem Weg zu gehen.

Sie wollen bloß nicht stören

Ähnlich gut ohne Begegnungen mit Mitbürgern kommen ebenfalls die Schweden und Finnen mit acht beziehungsweise sieben Prozent aus. Ganz besonders zurückhaltend sind laut der Analyse die Reisenden aus Japan und Südkorea, von denen zehn beziehungsweise elf Prozent keine Mitreisenden aus der Heimat ansprechen. Hier liegt der Grund für die Zurückhaltung allerdings darin, dass beide Nationen fürchten, die Landsleute zu stören, und sie daher aus Höflichkeit eher Abstand halten.

Es ist zum Fremdschämen

Dass solche Rücksichtnahme bei den deutschen Touristen eher nicht der Grund ist, zeigte eine Umfrage der Plattform YouGov zum Ende des vergangenen Sommers. 81 Prozent der befragten Deutschen stimmten dort der Aussage „Ich schäme mich für meine Landsleute, wenn diese sich im Urlaub nicht benehmen können“ zu. Wobei diese Aussage besonders im Hinblick auf den sogenannten Sauftourismus galt, der das Bild der Deutschen an den Stränden der spanischen Inseln prägt, und von 82 Prozent verurteilt wurde.

Aber lang nicht alle Nationen hegen derartige Befindlichkeiten gegenüber ihren Landsleuten. So freuen sich laut der Checkfelix-Analyse vor allem Reisende aus Indien darüber, Menschen aus dem eigenen Land in der Welt zu treffen: 43 Prozent von ihnen gaben an, dass sie sich gern mit ihnen austauschen. Ebenfalls erfreut über die Gelegenheit, über die Qualität der Unterkunft, Strände und Straßenzustände mit Mitbürgern plaudern oder schimpfen zu können, sind Reisende aus Brasilien (33 Prozent) und Kolumbien (31 Prozent). Dicht gefolgt werden sie von den Rumänen, von denen 26 Prozent angaben, gern das Gespräch mit Landsleuten zu suchen.

Man hält sich bedeckt

Einen diplomatischen Mittelweg zwischen großem Hallo und leisem Untertauchen gehen die Dänen (31 Prozent), die Polen (28 Prozent) und die Italiener (26 Prozent): Die Angehörigen dieser Nationen schenken Mitbürgern auf Reisen zwar ein freundliches Lächeln, halten sich sonst aber eher bedeckt.

Welche Reisende aus anderen Ländern auf der Beliebtheitsliste der einzelnen Nationen ganz oben beziehungsweise unten stehen, hat im Vorjahr darüber hinaus die HolidayPirates Group, zu der unter anderem auch die Plattform urlaubspiraten.at gehört, untersucht. Dort wurden Österreicher, Schweizer, Deutsche, Briten, Italiener, Franzosen und Spanier befragt, welche Nationen aus ihrer Sicht die nettesten und die nervigsten Touristen stellt.

Österreicher sind nett, echt?

Dabei rangieren auf Platz eins der nettesten Reisenden aus heimischer Sicht – no na – die Österreicher, gefolgt von den Skandinaviern, Schweizern, Australiern, Kanadiern, Niederländern, Italienern, Spaniern, Japanern und Amerikanern. Am nervigsten finden die Österreicher – man errät es fast – die Deutschen, gefolgt von den Russen, Chinesen, Briten, Türken, Amerikanern, Franzosen, Japanern, Indern und Polen.

Und wer wiederum mag die Österreicher am liebsten? Die Schweizer reihen den Besuch aus der Alpenrepublik auf Platz drei der nettesten Gäste (nach den Schweizern selbst und den Skandinaviern); bei den anderen Nationen schaffen sie es nicht unter die Top Ten. Was aber umgekehrt auch für das Ranking der nervigsten Touristen gilt: Hier nennt keine einzige Nation die Österreicher – während die Deutschen es bei allen anderen Ländern unter die Top drei geschafft haben. Ein Grund, der dafür immer wieder genannt wurde, ist neben dem Hang zur Beschwerde nach wie vor die Belegung der Liegen bei Sonnenaufgang. (sma)

