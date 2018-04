Neues Haus für den Agenten

Sölden. Saisonende am Öztaler Tourismus-Hotspot. Skilifte stehen still. Am und im Berg laufen die Arbeiten auf Hochtouren. „Sobald es aper ist, fangen wir mit dem Hinterfüllen an, denn der Geologe will bei dieser Arbeit keinen Schnee sehen“, erklärt Söldens Bergbahnen-Chef Jakob „Jack“ Falkner der internationalen Presse hoch oben auf der aktuellen Baustelle am Gaislachkogl. Will heißen: Die derzeit noch herausragenden Baukörper – eine Architektur von James-Bond-artigen Dimensionen namens „007 Elements“ – sollen großteils wieder im Berg verschwinden. Eine nicht allzu einfache Übung auf 3040 Metern, wo Permafrost das Gestein wie Kleber zusammenhält. Noch dazu dieses Gestein – der Berg sei etwas bröselig, schildert Falkner und erklärt daraus Umplanungen und das spätere Finale dieses streng geheimen Pionier-Projekts, jedenfalls das Innere betreffend.

Diese Tatsache war es allerdings auch, die zu einer Verkettung erfreulicher Ereignisse für die Sölderner Bergbahn, den Eigentümer, führte: Das alte Bergrestaurant am Gaislachkogl sei in diesem sensiblen Gelände nicht mehr zu sanieren gewesen. Also baute man, ein paar Jahre nach der optisch aufsehenerregenden Bergbahn, ein neues namens Ice Q. Des Glaskubus in dem hochalpinen Setting (Gletscher, Dreitausender) wurden die Locationscouts aus dem James-Bond-Produktuionsumfeld ansichtig – ein Fund im Internet. Als schließlich Sam Mendes und ein paar weitere Ocsar-Preisträger 2014 in Sölden aufschlugen, zählte Falkner eins und eins zusammen, dass da größeres Interesse bestand. Und dass dies markentechnisch nachhaltig relevant sein könnte für eine Tourismusdestination, die explizit für „Sport und Unterhaltung“, so Falkner, steht.

Strahlkraft der Marke

In „Spectre“, dem 24. James-Bond-Film, wurde Sölden 2015 zum Drehort, Schauplatz: Der Ice Q mutierte zu einer Klinik, in der Daniel Craig aufzuräumen hatte. Die Gaislachkoglbahn brachte die Konspirativen auf den Berg. Eine mörderische Autofahrt legte 007 auf einer Forst-, dann auf der Gletscherstraße und ihren wilden Serpentinen hin (bis er schließlich in Obertilliach durch einen Stadel sprengte). Seither intensivierte sich die Zusammenarbeit mit EON Productions und Metro-Goldwyn-Mayer (MGM), die Rechte an den James-Bond-Filmen halten. Falkner und der Innsbrucker Architekt Johann Obermoser, Planer der Gaislachkogl- und Giggijochbahn, des Ice Q und nunmehr des „007 Elements“, saßen mehrmals im Flieger nach London und Los Angeles, für Besprechungen mit Neal Callow, James-Bond-Art-Director, und Tino Schaedler von Optimist Inc. Das Resultat dieses ersten permanenten James-Bond-Baus wird im Juni präsentiert, die Eröffnung findet am 12. Juli statt.

Die erste Bauphase ging unter erschwerten Bedingungen über die Bühne: „Wir hatten immer wieder Schnee“, erzählt Falkner. „Betonieren bei minus 28 Grad plus Windchill und Arbeiten auf über 3000 Meter sind herausfordernd.“ Das kleine Zeitfenster erzeugte enormen Druck: Es blieben wenige Monate, um die Räume in den Berg zu bauen und so zu verbinden, dass sie die Eigenbewegungen des Geländes mitmachen.

Genauer Inhalt und Ausstattung der Räumlichkeiten im Berg: top secret. Konkrete Baukosten, auch da gibt sich Falkner verschlossen: „Im zweistelligen Millionenbereich.“ Die da oben auch bald wieder hereinverdient werden müssen. Falkner, ohne Pause im Einsatz, sieht darin ein Angebot für den Ganzjahrestourismus in Sölden, im Tal – nicht nur für den filminteressierten Bergsportler oder Ausflügler, sondern auch im Hinblick auf neue Zielgruppen: asiatische Reisende, die einen Partner von Sölden, das Schweizer Jungfraujoch, als Ziel einer Europareise auf der Agenda haben.

ZUR PERSON Jakob „Jack“ FalknersHandschrift trägt einiges im Ötztal, der Söldener Bergbahnen-Chef ist oft Initiator oder Ermöglicher von Ideen. Beginnend am Taleingang mit der Area 47, endend ganz oben bei den Big Three, Aussichtsplattformen, die oft kopiert wurden. Events wie das Ski-Weltcup-Opening und innovative Bergbahnprojekte stößt der Macher an, der im Urlaub auch gern einmal internationale Konzerne besucht . [ mad ]

("Die Presse", Print-Ausgabe, 23.04.2018)