Südstaaten-Kurztrip-Tipp: In der Wiege des "Scharf dazu"

Ziemlich gleich hinter New Orleans beginnt das Nirgendwo. Und es zieht sich – bis man knapp drei Stunden und unzählige Brücken über den Mississippi später irgendwann auf Avery Island eintrifft. Hier leben neben einer Handvoll Menschen jede Menge Schlangen, Alligatoren, Vögel und Rehe, scheint die Zeit stehen geblieben zu sein und reicht der freundliche ältere Herr am hölzernen Torhütterl den Inselplan an einem langen, verwitterten Holzstab durchs Autofenster, ehe er einen mit einem breiten „You have a nice day, Ma'am“ auf das verwunschene Eiland entlässt.

Dieses sieht zwar auf den ersten Blick nicht viel anders aus als so manche der schwülheißen, überwucherten Inseln in der Bayou-Region Louisianas, aber es ist Heimat eines Produktes, das es in den vergangenen 150 Jahren zu Weltruhm gebracht hat. Hier auf Avery leben und lebten nämlich die McIlhennys, und Edmund McIlhenny braute 1868 etwas zusammen, das die Mutter aller „Scharf dazu“ werden sollte: die Tabasco-Sauce. Bis heute gedeihen hier die kleinen, roten Chilischoten, die einst in ausgedienten Parfümflascherln aus New Orleans ihren Siegeszug um die Welt antraten. Allerdings werden auf der rund neun Quadratkilometer großen Insel – die genau genommen ein Salzdom ist – heute nur mehr die Mutterpflanzen angebaut, deren Samen dann in die großen Anbaugebiete in Zentral- und Südamerika gebracht werden, wo die Massen der Schoten inzwischen angebaut, verarbeitet und in 185 Länder der Welt exportiert werden.

Angefangen hat aber alles als Familienunternehmen, zwei Jahre nach dem Ende des amerikanischen Bürgerkriegs. Der Krieg hatte den besiegten Süden in vielerlei Hinsicht zerstört zurückgelassen und Gründer Edmund auf der Suche nach ein wenig Würze im nicht übermäßig üppigen Essen der Familie auf die Idee gebracht, die natürlichen Vorkommen seiner Insel zu nutzen. Dazu gehörte neben den roten Schoten vor allem jede Menge Salz, denn die Mine der Insel gehört bis heute zu den größten der USA. In Verbindung mit ein wenig Wein aus Frankreich – der erst später durch Weinessig ersetzt wurde – entstand daraus die berühmte Sauce. Mit dem unverwechselbaren Rautenetikett hat sie die Wirtshaustische der ganzen Welt erobert – und war lange Jahre das einzige „Maggi der Mutigen“, ehe mehr und mehr scharfe Saucen die Regale der Supermärkte eroberten.

–

Devotionalien und Plagiate

Den 100.000 Besuchern, die heute pro Jahr nach Avery Island kommen, lacht die Sauce in unendlichen Variationen entgegen. So finden sich im Shop im alten Südstaaten-Farmhaus-Stil Tabasco-Devotionalien aller Art: von den unvermeidlichen Kühlschrankmagneten über Grillschürzen bis zu in Österreich bisher kaum erhältlichen Kompositionen wie Himbeer-Chipotle-Tabasco. Auf den Stufen der hölzernen Veranda, unter einem riesigen, ausladenden Eichenbaum, in dessen Schatten sich – zumeist amerikanische – Touristen in den typischen Holzschaukeln von den Anstrengungen des Essens und Besichtigens erholen, wartet der Chefhistoriker des Hauses, Shane K. Bernard, auf uns, um durch die Ausstellung zu führen.

Seit 25 Jahren beschäftigt sich Bernard mit nichts anderem als der Familiengeschichte der McIlhennys und des Unternehmens, sichtet endlose Archive aus Briefen der vergangenen 150 Jahre und kann aus dem Leben jedes einzelnen McIlhennys – darunter waren Soldaten, Naturschützer, Polarforscher und Lebemänner – so detailreich erzählen, als wäre er dabei gewesen. Für die Ausstellung hat er gemeinsam mit seiner Assistentin Mollie Demoor alles zusammengetragen, was die Geschichte der berühmten Marke lebendig werden lässt. Hier finden sich all die Plagiate, die zeigen, wie unzählig die Versuche sind, das berühmte rote Fläschchen zu kopieren. Aber auch echte Flaschen in den Designs der Jahrzehnte und Jahrhunderte, „um die wir oft von Requisiteuren gebeten werden, um die Filme mit den authentischen Flaschen der Epochen auszustatten“, erzählt Demoor.

Kleiner Yachthafen auf Avery Island – Imago

Sklaverei in anderer Form

Andere Exponate machen deutlich, dass die Ausstellung so gut wie ausschließlich aus der Perspektive der weißen Unternehmersfamilie zusammengestellt wurde. So finden sich in einer der Vitrinen sorgfältig polierte sogenannte Token, selbst geprägte Münzen, mit denen schwarze Arbeiter nach dem Ende des Bürgerkriegs anstelle von echtem Geld bezahlt wurden. Diese konnten aber nur auf dem Gelände des Arbeitgebers eingelöst werden, was erneut zu einer Abhängigkeit führte, die sich de facto kaum von den Zuständen vor dem Bürgerkrieg unterschied. Ein System, das spätestens seit dem Erscheinen des Buches „Slavery by Another Name“ von Douglas A. Blackmon im Jahr 2008 in den USA bekannt und verachtet, in der Geburtstagsausstellung aber kein Thema ist. „Mit der Sklaverei mussten wir uns nicht auseinandersetzen, da Tabasco ja erst nach dem Bürgerkrieg gegründet wurde“, verweist der Historiker auf die Gnade der späten Geburt und belässt es auch dabei.

Kulinarische Unterweisung

Vielmehr konzentriert man sich hier auf das Geschmackserlebnis und die großartige Natur, in deren Erhalt die McIlhennys immer schon investiert haben. Für die Geschmackserlebnisse auf der Insel ist der in Louisiana bekannte Küchenchef Lionel Robin zuständig, der Wert darauf legt, dass sein Name französisch – „Robän“ – ausgesprochen wird. Er herrscht über das Restaurant 1868, wo typische Cajun-Gerichte, darunter das nach ihm benannte Crawfish-Étouffée serviert werden, veranstaltet Tabasco-Kochkurse und Restauranttouren.

„Tabasco ist der Inbegriff der Cajun-Küche“, schwärmt der weißhaarige Maître erwartungsgemäß vom Produkt – das richtig verwendet weniger durch seine Schärfe als seinen Geschmack begeistere. Weshalb zu den Gerichten, die seine Schüler auf Avery erlernen, auch das berühmte Tabasco-Himbeer-Eis gehört, „auf dessen Rezept die meisten Teilnehmer am gespanntesten warten“, wie er stolz berichtet. Außerdem lehrt er, wie man die unterschiedlichen Darreichungsformen, von der Sauce übers Pulver bis zum Gelee, korrekt einsetzt. Und diskutiert geduldig – wenn auch vielleicht nicht freudig – mit wissenden Kursteilnehmern, die ihm erklären wollen, dass man den „Crawfish Robin“ doch vielleicht auch mit Fertigbrühe zubereiten könne (die Kurzfassung: Nein, kann man nicht).

Tabasco-Fabrik aus Avery Island – Imago

Effekt der Gelöstheit

Wenn der Teller mit dem wirklich köstlichen Crawfish-Étouffée dann blankgeputzt ist, man sich ein Weilchen unter der Eiche ausgeruht und im Shop mit Devotionalien eingedeckt hat, beginnt die Reise auf die andere Seite der Insel. Keine drei Minuten dauert die Fahrt über kleine Wege und einen aus guten Gründen nach Hurrikan Rita aufgeschütteten Minideich in den „Jungle Garden“. Was wie ein altmodischer Vergnügungspark klingt, könnte nicht weiter davon entfernt sein: Wer hier durch das Tor im weißen Lattenzaun fährt, taucht in eine gänzlich andere Welt ein.

Die derartig von kitschiger Südstaatenschönheit strotzt, dass man selbst als Reisender, der schon einiges an Spanischem Moos und Plantagengärten gesehen hat, tief einatmet. Hier stehen die für den Süden so typischen Live Oaks, die riesigen amerikanischen Eichen, deren tief herunterragende Äste, mit den berühmten Flechten behangen, nicht nur in Vampirfilmen als Kulisse eingesetzt werden; wachsen Tausende Azaleen und Kamelien und leben neben den erwähnten Schlangen und Alligatoren vor allem Unmengen weißer Schmuckreiher – was Gründer-Edmunds Sohn Edward zu verdanken ist.

Dieser baute nämlich 1895 eine Voliere für acht der Vögel, die wegen ihrer schönen Federn so begehrt und gejagt wurden, dass sie beinahe ausgestorben waren. Zwar entließ er die Tiere und ihre Nachkommen der Legende nach bald darauf in die Freiheit, seither kommen sie aber jedes Frühjahr zum Brüten zurück nach Avery. Wo sie heute auf hölzernen Plattformen inmitten eines der Seen in Ruhe ihren Nachwuchs großziehen können – und dabei Touristen und Fotografen auf den anderen hölzernen Plattformen am Rand des Sees bestaunen.

Die dabei ganz ergriffen und immer leiser werden, angesichts der unwirklichen Szenerie. Und irgendwann zu ihrem Auto zurückspazieren, durch Hohlgänge, unter dichten Blätterdächern, entlang des kleinen Flusses, der Avery zu einer Insel macht; vorbei an aufgeregten Frauen in Brautkleidern, die die idyllische Kulisse für Fotos nutzen wollen. Um schließlich nach ein paar Stunden im „Jungle Garden“ die Reise über die Mississippi-Brücken mild-entspannt lächelnd in schöner Gelöstheit angehen zu können. Denn die Fahrt hätte sich auch ohne eine einzige Flasche Tabasco gelohnt.

SÜDSTAATEN-RUNDREISE Avery Island liegt an die 220 Kilometer von New Orleans und gut 130 Kilometer von Baton Rouge entfernt und lässt sich wunderbar als Tagesausflug erkunden. Zumal es quasi am Weg liegt, wenn man sich von New Orleans auf den Weg zu den berühmten Plantagen – Laura, Oak Alley und Whitney (die das Leben aus Sicht der Sklaven darstellt) – macht. Auf Avery Island dreht sich vieles um Tabasco: Herstellung, Museum, Shop, Restaurant, Park mit fantastischen Bäumen. www.tabasco.com Zum Übernachten bieten sich eher New Orleans oder Baton Rouge an, da Avery wirklich ländlich liegt und auch Gastronomie und Hotellerie nicht so sehr auf Urlauber ausgerichtet sind. Hinkommen: Nächster Flughafen ist New Orleans, der zwar u. a. von Frankfurt, London und Paris aus direkt angeflogen wird, aber eher zu den teuren Zielen gehört. Günstiger geht's oft über Dallas, wo viele der klassischen Südrundreisen ohnehin starten. Tipp: Günstig gibt's auch Domestic-Flüge nach New Orleans mit Southwest. www.southwest.com Infos zu Louisiana und Avery Island: www.louisianatravel.com

("Die Presse", Print-Ausgabe, 09.06.2018)