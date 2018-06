Irland: Ein weltferner Ort, die Ruhe selbst

Schmatzend versinken die Schuhe in triefnasse Moorwiesen. Braunschwarze Sprenkel bleiben nach jedem Schritt auf den Hosenbeinen zurück. Aufgescheuchte Vögel flattern davon. Nur eine Feldlerche verharrt im Standflug über den Köpfen der Wanderer und bringt ihnen ein Ständchen. Kein Baum, kein Strauch, keine anderen Menschen, und nachdem die Lerche zu singen aufgehört hat, auch keine Geräusche mehr. Alles Möwengeschrei verliert sich unhörbar in den Tiefen der Steilklippen, und selbst dem Atlantik hat ein windstiller Sommertag den Ton abgedreht.

Erries Head heißt dieser Ort, hoch im Norden der Mullet-Halbinsel im County Mayo. Die einsamste und vielleicht auch stillste Ecke Irlands ist für viele Städter nur schwer zu ertragen, denn hier regieren Meer und Wetter, nicht Internet und Smartphone, und hier lässt man den Menschen auch noch allein mit der Natur. Weder Outdoor-Abenteurer noch ambitionierte Nordic-Walking-Truppen oder Luftbild-Fetischisten, die mit dem penetranten Surren ihrer Kamera-Drohnen der Stille Gewalt antun, nehmen den Weg durch menschenleere Moor- und Heidelandschaft auf sich. Gemäß einem Bericht der Europäischen Umweltagentur gelten gerade einmal 18 Prozent der Flächen Europas noch als ruhig, Erries Head aber ist der Gipfel der Ruhe und Einsamkeit. Nur mit einigen Schwarzkopfschafen, die ringsherum wie Flusen auf einem Teppich liegen, muss man sich das Panorama des Ozeans teilen.

Buslange Haie

In der Ferne bohrt eine markant gezackte Inselgruppe ihre Felsspitzen in einen tiefer gelegten Himmel. Die Stags of Broadhaven sind nur ein Teil der faszinierenden Geologie von Nord-Mayo. Die Gesteinsformationen entlang dieser Küstenlinie sind vor rund einer Milliarde Jahre entstanden und gehören zu den ältesten in Irland. Hoffentlich geben sich die Star-Wars-Produzenten mit der im Südosten Irlands gelegenen Insel Skellig Michael als Drehort zufrieden und verschonen die Stags of Broadhaven, die je nach Perspektive einmal an das Opernhaus in Sydney, einmal an ein prähistorisches Seemonster erinnern.

Die anderen Zacken, die sich gelegentlich in der Broadhaven- Bucht erspähen lassen, sind die öligen, grauschwarzen Rückenflossen der Riesenhaie. Lang wie ein Bus, mit einer Leber im Format eines Mittelklassewagens und einem Gehirn kleiner als ein Apfel, aber mit einem Maul, das einen Menschen am Stück verschlingen könnte, jagte der zweitgrößte Fisch der Erde irischen Fischern einst gewaltige Angst ein, bis sich herausstellte, dass er sich ausschließlich von Plankton ernährt und absolut harmlos ist. Seitdem gibt es das gälische Sprichwort „As tranquil as a baskin shark – so ruhig wie ein Riesenhai“, das die gelassene und gutmütige Natur des Giganten beschreibt. Mayos Lokalzeitungen berichten von Begegnungen zwischen Tauchern und Riesenhaien, und wenn der Rundfunksender RTÉ nach dem Verkehrsnachrichten eine Hai-Sichtung vermeldet, macht sich auf den Weg, wer kann. Menschenmassen kommen an Mayos Küste dann trotzdem nicht zusammen.

Gemeinschaftssinn

Mayo, durch Moore und Bergketten vom Rest Irlands abgeschieden, ist eine der am dünnsten besiedelten Regionen Irlands. 23 Einwohnern pro Quadratkilometer stehen in Österreich vergleichsweise 105 Einwohner pro Quadratkilometer gegenüber. Diese Abgelegenheit Mayos verdankt Belmullet das Überleben seiner Kleinstadtatmosphäre. Paula Murphys Blumenladen, die Bäckerei „An Builin Blasta“, Reillys Eisenwarenhandlung und die Metzgerei der Sheridan-Brüder – alles alteingesessene Familienbetriebe, die den knapp 1000 Einwohner zählenden Ort zum Einkaufszentrum der Mullet-Halbinsel machen. Brautkleider bekommt man in Belmullet vermutlich nicht, sonst aber ist alles zu haben, von Klobrillen über Torfbriketts, hausgemachtem Sodabread und glücklich gelegten Eiern bis zu den sonnengetrockneten Algen-Chips aus Mary Conroys Gemüseladen.

Und gratis obendrauf gibt es noch ein Gespür für den Gemeinschaftssinn, den sich die Menschen Belmullets bewahrt haben. Abends im McDonnell's Pub diskutieren sie über das letzte Spiel von Mayos Gaelic Footballteam, über Irlands Premierminister und den Schafzüchter aus Westport, der den Wettbewerb zum „Farmer des Jahres“ gewonnen hat. Jeden Fremden, der nicht bloß auf der Durchreise ist, versorgen sie hier mit Tipps zu allem, was sie für sehenswert halten. Geschichtsinteressierte schicken sie an die Südspitze Mullets, wo sie der Weltkriegsepisode um den Blacksod- Leuchtturm auf die Spur gehen können. Katholiken sollten zum Brunnen der Lokalheiligen Deirbhile pilgern oder sich drei Mal durch das enge Fenster der nach ihr benannten Kirchleins winden, um fortan vor dem Schicksal des Ertrinkens bewahrt zu sein.

Und wohin sonst noch? In die Natur, natürlich. Die größten Attraktionen der Mullet-Halbinsel sind Berge, Buchten, Moore und Strände. Wer in dieser Landschaft sitzt, Sturmtaucher, Wachtelkönige und manchmal sogar Schneeeulen beobachtet, gerät mühelos in den Gemütszustand eines Riesenhais – ruhig, gelassen und heiter. Deshalb verdient Nord-Mayo auf einem Atlas der besonderen Orte einen Eintrag als Schutzzone der Weltferne, in denen das bedeutendste Ereignis die Ereignislosigkeit und Stille kein Luxus ist. Damit das auch so bleibt, sei allen, die dorthin reisen, eines geraten: Quiet, please!

("Die Presse", Print-Ausgabe, 09.06.2018)